Secret Story : 10 secrets improbables depuis les débuts de l'émission

Pour cette onzième saison, les équipes de Secret Story ont décidé de voir les choses en grand. Des secrets époustouflants, une nouvelle maison bourrée d'énigmes, un campus américain plus vrai que nature... Et ce vendredi 1er septembre à 23h30, TF1 dévoilera le visage des candidats en direct.

Si les internautes trépignent d'impatience à l'idée de découvrir les nouvelles personnalités du programme, les secrets sont eux aussi très attendus. Avec humour et bienveillance (et aussi beaucoup de second degré), PurePeople.com vous fait son top 10 des secrets les plus improbables depuis les débuts de l'émission.

1. "Je suis en contact avec les extra-terrestres", Frédéric (Secret Story 1). Sans commentaires...

2. "J'ai 780 conquêtes à mon tableau de chasse", John-David (Secret Story 2). 780 vraiment ? Pas 781, c'est sûr ? D'ailleurs, John-David est-il vraiment doué en calcul ?

3. "Je suis en communication avec Dalida", Nicolas (Secret Story 3). Paroles, paroles, paroles...

4. "Je suis hexakosoihexekontahexphobe", Chrismaëlle (Secret Story 4). Non, pas de faute de frappes, vous ne rêvez pas. La jolie rousse avait en réalité peur du surnaturel et du nombre 666.

5. "Je suis un vampire", Alexandre (Secret Story 4). Un vampire, en pleine journée... ? Est-ce vraiment raisonnable ?

6. "J'ai plus de 100 tatouages sur le corps", Fanny (Secret Story 6). Vivre avec une tonne de maquillage afin de camoufler son secret, ça ne doit pas être facile...

7. "Je suis une chasseuse de fantômes", Manon (Secret Story 9). La Maison des Secrets en avait besoin... un habitant qui joue à SOS Fantômes.

8. "Je ne connais pas ma date de naissance", Arthur (Secret Story 9). Le pauvre garçon, il n'a jamais pu souffler ses bougies et dévorer un gâteau d'anniversaire...

9. "Je suis championne internationale de carwash", Maéva (Secret Story 10). Quel secret ! On rêve tous d'exercer cette discipline "sportive"...

10. Mais le prix du plus insolite des secrets revient sans équivoque à Saucisse, un chien entré dans la Maison des Secrets durant la troisième saison. Son secret ? "J'ai été candidat à mairie de Marseille", rien que ça.