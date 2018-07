Secret Story 10 : Une candidate emblématique va se marier !

Déjà en couple avec Benjamin lors de son passage dans Secret Story 10, Anaïs Quadratus a fêté ses quatre ans d'amour avec l'homme de sa vie en mai dernier. "Aujourd'hui ça fait quatre ans. Chose inexplicable depuis le 1er rendez-vous, je savais que c'était lui, je suis rentrée et j'ai dit à Manon : 'C'est lui.' Au bout d'un mois, on était déjà fous amoureux. Et à trois mois, on vivait une première épreuve de la vie", déclarait-elle sur son compte Instagram.