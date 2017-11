Secret Story 11 : Alain demande Laura en mariage, Barbara et Shirley nominées

Nominations, clash et demande en mariage... La Maison des Secrets est toujours aussi mouvementée ! Résumé de la quotidienne de Secret Story 11 (NT1) du 15 novembre 2017.

Mission annulée pour Charlène et Benoît

Charlène et Benoît sont en mission afin de faire croire aux autres habitants qu'ils sont en train de rompre après trois ans d'amour. Le hic ? Les habitants sont persuadés qu'il s'agit là d'une mission mal jouée. "Ce sont de très très très mauvais acteurs", lance alors Barbara. De son côté, Noré avait même lancé une pétition présentée à La Voix afin que cette mascarade cesse "pour le bien de tous". "Ils croient nous berner", lance le mari de Kamila.

La Voix estime de son côté que Charlène et Benoît n'ont pas été à la hauteur de la mission, et prend la décision d'annuler ce jeu d'acteur. Evidemment, les amoureux ne remportent pas les 10 000 euros qui leur avait été promis.

Shirley et Barbara nominées

Après une épreuve de calcul mental, les Eagles, clan de Noré, obtient un indice sur le secret d'un camarade. Kamila, Noré, Charlène et Benoît choisissent Laura. Mais ce n'est pas tout : les deux couples gardent la main sur les nominations. C'est ainsi Barbara et Shirley qui sont pour l'heure nominées.

Noré, Kamila, Charlène et Benoît VS Barbara

La victoire des Eagles ne semble pas plaire à Barbara. En effet, le fait que Noré et Kamila obtiennent un indice sur le secret de Laura l'agace, et elle ne manque pas de le faire savoir, estimant que le clan des Eagles est "méchant". De leur côté, les deux couples se défendent : Kamila et Noré rappellent à Barbara qu'ils sont dans un jeu et qu'ils ont remporté un indice dans les règles. En plein clash, Benoît prend la parole et fustige Barbara.

Laura, ex de Benjamin ?

Avec les différents indices obtenus ces derniers jours, Noré a buzzé Laura, croyant que son secret est le suivant : "Je suis l'ex de Benjamin". Après la confrontation, le mari de Kamila confirme son buzz... et fonce droit dans le mur. En effet, Laura a pour secret : "Ma meilleure amie s'est sacrifiée pour que j'intègre la Maison des Secrets". Mais Charlène semble se rapprocher dangereusement de la bonne piste. La jolie blonde évoque un possible lien avec Marie.

Alain demande Laura en mariage

Dans le cadre de sa mission, Alain doit demander Laura en mariage. Lors de la soirée western, le beau brun confie à Barbara être décidé à se jeter à l'eau. Sous le choc et pas au courant de la mission, la candidate tente de le dissuader. Finalement, Alain saute le pas et demande sa belle en mariage. Mais, entre temps, La Voix a mis Laura dans la confidence, et lui a demandé d'accepter la demande d'Alain. Tel est pris qui croyait prendre...