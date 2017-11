Secret Story 11 : Alain en larmes, Shirley en danger !

Après le clash de Laura et Marie, qui en sont venues aux mains, la Maison des Secrets est sous tension... Résumé de la quotidienne de Secret Story 11 (NT1) de ce mercredi 8 novembre 2017.

Laura faussement exclue

Dans le cadre de leur mission, Laura et Marie se sont violemment disputées. Les deux meilleures amies en sont même venues aux mains. Un comportement qui a poussé La Voix a sanctionner Laura. La brunette au caractère explosif est alors faussement exclue. Si cette annonce semble réjouir certains candidats, à l'instar de Jordan, d'autres sont au plus mal. Barbara, qui perd sa grande copine de l'aventure, et Alain, avec qui Laura avait entamé une relation amoureuse, fondent en larmes.

Le secret de Shirley en danger

Afin de relancer la chasse aux secrets, La Voix propose un jeu. Les habitants doivent manger tout un menu le plus rapidement possible. Le gagnant remporte un indice. Noré et Alain sont allés au bout de l'épreuve et ils remportent un indice sur le secret de Shirley. Il s'agit d'une image d'un canard en plastique, faisant référence à la pêche aux canards des fêtes foraines. Alain n'ayant pas les fonds pour buzzer, c'est Noré qui s'y colle. "Je pense que Shirley a survécu à un accident grave à la fête foraine", lâche-t-il au confessionnal. Pour rappel, le secret de la jolie blonde est le suivant : "Ma vie a failli basculer dans une fête foraine".

Alain et Laura, c'est du sérieux

Ce soir, les habitants répondent aux questions des téléspectateurs. Du moins, c'est ce qu'ils croient. En effet, c'est en réalité Laura qui pose les questions depuis la Tour de Contrôle. L'occasion pour elle de découvrir ce que ses camarades pensent d'elle. Plus encore, Laura tend une perche à Alain en demandant s'il est prêt à habiter avec elle après leur sortie de la Maison des Secrets. Le beau brun reste évasif, mais assure qu'il envisage un avenir avec sa belle... De quoi réchauffer le coeur de Laura. De son côté, Alain croit au départ de la jeune femme et fond en larmes à table. Face à ces images, Laura pleure à son tour.