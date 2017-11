Secret Story 11 : Alain et Laura, la rupture ?

Il y a de l'orage dans l'air entre Alain et Laura. Au cours de la quotidienne de Secret Story 11 diffusée vendredi 24 novembre 2017, sur NT1, les deux candidats ont eu une grosse altercation. La faute à une remarque de Mélanie Dedigama, lors du prime de jeudi dernier.

La candidate de la saison précédente a reproché à Alain de ne pas se mouiller quand sa belle était attaquée par les autres candidats. Une chose qui n'est pas passée auprès du principal intéressé. Mais, s'il a jugé cette réflexion inappropriée, Laura a assuré qu'il ne la défendait pas toujours. Résultat ? Une grosse dispute qui pourrait avoir une triste conséquence.

Au lendemain de leur clash, Alain était en plein doute. Aussi s'est-il confié à Barbara : "Je ne peux pas parler avec elle. Quand tu parles de trucs sérieux, elle devient agressive. C'est tout ce que je déteste. J'ai besoin de pouvoir échanger avec les gens, même si je ne suis pas d'accord. Et avec elle, c'est impossible (...). Tant pis pour elle."

Alain a ensuite vidé son sac à Noré : "Elle ne fait pas d'efforts. Et moi, je ne veux pas être celui qui fait des efforts tout seul dans son coin et qui se laisse gueuler dessus. Si pour de la merde on en arrive à ça, ça va être quoi après quand on va avoir les vrais problèmes de la vie ?"

Prendra-t-il la décision de mettre un terme à leur histoire pour ne plus souffrir ? Affaire à suivre...