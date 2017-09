Secret Story 11 : Alain met un râteau à Barbara, elle se rapproche de Jordan !

Coup dur pour Barbara. Sa grande amie Julie a été éliminée de Secret Story 11 jeudi 21 septembre 2017, et elle a eu bien du mal à retenir ses larmes. Heureusement, elle a pu compter sur le soutien de Jordan et même de sa meilleure ennemie Laura. Un coup de fil de sa meilleure amie l'a également reboostée.

Malheureusement, son bonheur n'a pas duré bien longtemps... Alain - qui était en mission faux couple avec Tanya - n'est pas revenu vers elle après que sa mission a été révélée lors du prime d'hier soir. Elle a donc tenté d'avoir une discussion avec lui. Résultat ? Un beau râteau. "Le prime vient à peine de terminer. Ça ne m'a pas semblé le moment idéal pour tout t'expliquer", a-t-il lancé un peu agacé. Et d'ajouter au confessionnal : "Elle perd des points avec moi. Elle est en train de me refroidir sans s'en rendre compte." De son côté, Barbara a admis que c'était en train de "[lui] prendre la tête".

Quoi qu'il en soit, Alain avait d'autres choses en tête. La Voix lui a en effet confié une nouvelle mission : faire croire qu'il a été en couple avec Laura, avec l'aide de Bryan, et se faire buzzer sur l'intitulé "Nous sommes des ex". Et, pour le moment, tout fonctionne bien car tous les candidats sont tombés dans le panneau ! Kamila était par exemple persuadée que Laura était son style de femme. Celui qui a pour secret "Je suis multimillionnaire" en a donc profité pour essayer de la faire buzzer.

Laura est dans de beaux draps. Lors du prime, La Voix lui a proposé un dilemme entre un indice et la visite d'un proche de Barbara. La belle brune a bien entendu choisi de protéger son secret mais a tout de même dévoilé par inadvertance son indice. Tous les candidats ont donc eu l'occasion de le découvrir. Comme si cela ne suffisait pas, La Voix en a dévoilé un autre à tous les habitants : la chanson de Lorie Ta meilleure amie et Un beau roman d'amitié d'Elsa et Glenn Medeiros. "Je pense que tu avais ou a ta meilleure amie dans l'aventure", a alors lancé Kamila à la belle brune.

Makao a également vu un indice sur son secret révélé : un extrait du titre Mr President. Noré et son épouse ont donc supposé qu'il était le fils du président du Congo. Try again.

Barbara ne perd pas le Nord ! Voyant que c'était compliqué de se mettre en couple avec Alain, la jolie blonde s'est rapprochée de... Jordan. C'est tout, pour le moment !