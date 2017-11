Secret Story 11 : Alain prêt à quitter le jeu, Laura se met en danger

À quelques heures du prime et du retour de Laura dans la Maison des Secrets, les habitants ne se doutent de rien... Résumé de la quotidienne de Secret Story 11 (NT1) du jeudi 9 novembre 2017.

La guerre des clans

Alors que Benoît et Charlène se joignent à Barbara et Alain pour une séance de sport, Noré s'inquiète. Il tient à rappeler à ses camarades que les nominations ont lieu ce soir. Les habitants de la chambre du bas doivent rester soudés et nominer Shirley afin de la mettre dans le sas face à Jordan, nominé d'office. Une stratégie qui ne plaît pas forcément à Charlène et Benoît. Les amoureux ne souhaitent pas nominer leur amie Shirley, contrairement à Noré et Kamila...

Du côté de la chambre du haut, Marie tente de créer une alliance avec Shirley, Barbara et Alain afin de se protéger mutuellement et nominer Charlène et Benoît. Le tout orchestré par Laura depuis la Tour de Contrôle.

Laura s'infiltre dans la Maison

La Voix offre à Laura une boîte dont la clé se trouve dans la Maison des Secrets. Afin de la récupérer, la candidate doit s'infiltrer au sein du Campus. Pendant ce temps, Marie doit faire diversion car si un habitant aperçoit Laura, la brunette est nominée d'office. Marie réunit les habitants dans le jardin et sa meilleure amie peut mener à bien sa mission. Victoire pour le duo. La chérie d'Alain ouvre alors sa boîte et y trouve une carte lui offrant un pouvoir lors des nominations.

Shirley démasquée

La chasse aux secrets se poursuit. La Voix propose alors un jeu : les habitants doivent garder de l'eau dans leur bouche pendant qu'un camarade leur raconte une blague. S'ils éclatent de rire, c'est perdu. Les trois gagnants sont Alain, Jordan et Noré. Ils obtiennent un indice sur le secret de Shirley : l'image d'un gyrophare. De quoi conforter Noré, qui a buzzé la veille. "Je pense que Shirley a survécu à un accident de manège à la fête foraine", lançait-il. Pour information, le secret de la jolie blonde est le suivant : "Ma vie a failli basculer dans une fête foraine". Après la confrontation, le mari de Kamila confirme son buzz et remporte la cagnotte de Shirley, soit 12 500 euros.

Alain prêt à quitter le jeu

Alors que les nominations approchent à grand pas, les candidats font tout pour sauver leur peau. Chacun a une minute pour se défendre et tenter de faire changer d'avis les autres. Alain livre un discours poignant. Et, après coup, il confie à Barbara vouloir quitter le jeu. Le départ de Laura l'a en effet beaucoup affecté. Pour le beau brun, savoir que sa chérie est partie par la petite porte est dur à avaler... Barbara tente de le réconforter, mais rien n'y fait. Laura se dit "très heureuse" de voir l'amour que lui porte Alain, mais "dévastée" d'être à l'origine de ce mal-être.