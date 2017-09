Secret Story 11 : Alain tiraillé entre Tanya et Barbara, les voisins en danger ?

Depuis vendredi 1er septembre, de nouveaux candidats ont intégré la Maison des Secrets, redécorée en Campus pour cette onzième saison de Secret Story. Entre missions de La Voix, recherche des secrets et rapprochements inattendus, cette quotidienne promet des surprises !

Alain tiraillé entre Tanya et Barbara

Lors du lancement de Secret Story 11, Tanya et Alain ont reçu une mission de La Voix : ils doivent former un faux couple. Si la presque septuagénaire semble ravie, de son côté, le beau brun a quelques réticences. Et pour cause, Alain semble plutôt charmé par Barbara... "Je suis un peu tiraillé", lance-t-il au confessionnal. Et l'ancienne tentatrice, qui souffre d'une angine blanche, agace de plus en plus Tanya. La doyenne du Campus des Secrets estime en effet que la jeune femme joue de sa maladie pour attendrir son Alain. Mais Barbara n'est pas dupe. Lors de la soirée du Campus, elle dessine un coeur sur le cou d'Alain. Coeur que Tanya s'est empressée d'effacer. La doyenne a même tenu à mettre les choses au clair avec le beau gosse. La guerre est déclarée...

Benoît délaisse Charlène et Kamila

Benoît a intégré le jeu en couple avec Charlène, et doit faire croire à un rapprochement avec Kamila, elle-même mariée à Noré. Seulement, le beau gosse semble n'avoir d'yeux que pour Barbara. De quoi rendre jalouse sa vraie chérie Charlène et inquiéter Kamila, qui craint que leur secret soit découvert.

Lors de la soirée des habitants, Benoît et Kamila ont tous les deux tenté de reprendre le fil de leur mission en se lançant amoureusement dans un slow, sous l'oeil de Noré, toujours plus jaloux. "J'ai le démon", lance-t-il ainsi au confessionnal.

Le secret des voisins en danger

Charles, Julie et Jordan ont une nouvelle mission de La Voix : l'un d'entre eux doit rejoindre la Tour de Contrôle par la trappe la plus exposée, celle du salon. C'est Julie qui est choisie pour ce challenge. Mais, alors qu'elle tentait de rejoindre la Maison des Secrets, Laura a vu la trappe de la chambre s'ouvrir. Sans plus attendre, la brunette met ses camarades au courant de sa découverte. Malin, Jordan parvient à les mener sur une fausse piste.

Mais les voisins restent tout de même en danger. En effet, les habitants ont remporté d'autres indices et se rapprochent de plus en plus de la bonne combinaison pour ouvrir la porte du jardin... Pour rappel, si les habitants découvrent le mystère, Charles, Julie et Jordan seront nominés. A l'inverse, s'ils échouent, le reste des habitants sera nominé.

Retrouvez la quotidienne de Secret Story 11 du lundi au vendredi dès 18h30 sur NT1. Demain, jeudi 7 septembre, le premier prime de la saison sera présenté dès 20h50 par Christophe Beaugrand.