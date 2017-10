Secret Story 11 : Barbara abandonne, Bryan prêt à quitter le jeu !

Dans Secret Story 11, il faut toujours se méfier des apparences...

Barbara culpabilise et abandonne

La preuve avec Barbara. La jeune femme, qui a pour mission de séduire Jordan, a tellement bien relevé le défi de La Voix que le candidat a craqué pour elle. Se rendant compte des sentiments naissants du blond aux yeux bleus, la Secrétiste a finalement mis un frein à leur complicité, ce qui blesse Jordan. "Cette mission me pèse énormément, je n'arrête pas d'y penser. C'est horrible", déclare-t-elle dans le confessionnal avant d'annoncer qu'elle souhaite arrête sa mission. "Je pense qu'il est tombé amoureux de moi, cette histoire est allée beaucoup trop loin. Je ne veux pas lui briser le coeur", ajoute-t-elle.

La Voix révèle donc à tous les habitants la mission de la blonde. Si Noré et Bryan se doutaient que Barbara n'était pas sincère, Jordan a le sourire mais rougit, un peu gêné. Face à eux, la blonde explique pourquoi elle a tout arrêté.

Lors de la soirée, Jordan finit par pleurer.

Alain ne se sacrifie pas

Noré, Tanya et Laura sont nominés cette semaine. La Voix fait alors une proposition à Alain. Grâce à une carte switch, il peut sauver une des habitantes nominées s'il accepte de se rendre à sa place dans le sas. Il décide de ne pas se sacrifier, ce qui ne vexe ni Tanya ni Laura, qui sont d'accord avec cette décision.

Sexy ménage, Kamila et Noré en danger

Barbara, Laura et Alain affrontent tous les autres habitants. À la clé : un indice sur le secret de l'habitant de leur choix. Le trio gagne et demande à en savoir plus sur Noré. L'indice est une photo de dragées. Ils commencent à se demander si Noré n'est pas marié... Pire, Barbara a l'impression que Kamila fait exprès de répéter que jamais elle ne se mariera. Laura se lance et buzze : "Je pense que Noré et Kamila sont mariés."

Bryan prêt à partir

La production a fait croire à Bryan qu'il était flouté sur nos petits écrans depuis le tout début de la saison. Convoqué par La Voix, il regarde une vidéo de son frère dans laquelle il lui conseille de quitter l'aventure. Bryan a 24 heures pour prendre sa décision. Pour le moment, il souhaite quitter le jeu.