Secret Story 11 – Barbara clashe Tanya : "Sale frustrée, jalouse ! Sale folle !"

Décidément, les filles de la Maison des Secrets de Secret Story 11 (NT1) aiment se clasher.

Après Laura et Kamila contre Barbara, Laura contre Kamila puis Laura contre Charlène, c'est cette fois Barbara qui a décidé de mettre de l'ambiance dans le jeu en voulant régler ses comptes avec Tanya. Tous aux abris !

En effet, depuis le début de l'aventure, Tanya ne rate jamais une occasion de dézinguer la jolie blonde... La raison ? La doyenne de l'émission ne semble pas apprécier que le bel Alain puisse succomber aux charmes incontestables de sa cadette. Du coup, quand Tanya a décidé d'éliminer prématurément Barbara – sans même hésiter une seconde ! – d'un jeu permettant au gagnant de recevoir le courrier d'un proche, cette dernière a vu rouge.

"Pfff, elle dégoûte, sale frustrée va ! Jalouse ! Sale folle", a marmonné Barbara alors qu'elle se dirigeait seule vers le jardin pour se calmer. Et de lancer une fois face à sa rivale : "Tanya écoute-moi bien, tu veux la guerre ? Tu vas l'avoir. Sérieusement ! Je te le dis. Tu as un truc contre moi depuis le début, je sais pas ce que je t'ai fait mais arrête ça tout de suite. Tu peux avoir 70 ans, 80 balais, je m'en fous ! D'accord ? Là, tu m'as empêché d'avoir un courrier de mon petit frère, fallait pas toucher à ça. Fais très attention à toi ! Tais-toi et je t'emm*erde !"

Une séquence à retrouver dès à présent dans notre player vidéo !

Retrouvez toutes les vidéos de Secret Story sur le site officiel de MYTF1.



C'est tout... pour le moment !