Secret Story 11 : Barbara et Benjamin chauds dans la Love Room, Charlène gaffe

Dans Secret Story 11 sur NT1, Barbara se rapproche toujours plus de Benjamin, Laura est en couple avec Alain, Jordan a récupéré la nomination à vie de Kamila et Cassandre a été éliminée de l'aventure. Que s'est-il passé dans la Maison des Secrets ces dernières 24 heures ? La réponse tout de suite...

Résumé de la quotidienne du vendredi 27 octobre 2017

Barbara et Kamila de retour !

Après le prime time, Noré est heureux de voir sa femme une nouvelle fois sauvée par le public. Jordan a hérité de la nomination à vie de Kamila mais ne s'en fait pas trop, il est sûr d'être sauvé par le vote du public la semaine prochaine. La chute risque d'être terrible !

De son côté, Barbara est ravie d'être revenue dans la Maison des Secrets. Cependant, elle se remet vite dans la course en entamant sa mission "fausse ex" avec Shirley. Elle compte utiliser Jordan (en lui faisant croire notamment que Shirley connaît sa maman)... Pour ce faire, elle se rapproche de lui malgré leurs différends passés. Elle veut recréer un climat de confiance... Un plan machiavélique !

La Voix annonce à Barbara que Cassandre, avant de partir, lui a subtilisé 1000 euros de sa cagnotte et qu'elle a décidé de dévoiler un indice sur son secret. Il s'agit du chiffre "2". Laura pense que Benoît et Barbara ont un lien. Ils sont peut-être frère et soeur. La candidate a une si grosse cagnotte qu'elle est même prête à buzzer son amie... Rappelons qu'un buzz coûte 5000 euros et que Laura a engrangé plus de 80 000 euros jusque-là.

A cause de sa richesse, le secret de Laura est très convoité. Kamila pense qu'elle et Barbara ont le même ex.

Charlène à la ramasse

Charlène est à côté de la plaque. Elle n'a pas compris sa mission qui consiste à embrasser Benoît sur une croix dans le jardin à chaque retentissement d'une musique spécifique, en moins de 15 minutes, pour éviter qu'un indice sur leur secret commun ne soit dévoilé. Quand elle explique sa version de la mission à Benoît, celui-ci ne comprend rien... Forcément, c'est incompréhensible, elle parle de croix qui bouge... de ballon qui se gonfle...

Inévitablement, un indice est dévoilé dès la première musique jouée. Il s'agit de trois bougies d'anniversaire pour représenter ses 3 ans de couple avec Benoît. Le jeune homme fait comprendre à sa chérie qu'elle doit être plus attentive et plus claire pour que cette grossière erreur ne se reproduise plus.

Barbara et Benjamin se rapprochent encore !

Le couple a gagné le droit d'accéder à la Love Room 2017. Cette année, celle-ci s'appelle L'attrape-rêves. Très vite, le couple prend possession des lieux... Les bisous s'enchaînent !

Le lendemain matin, Barbara apprend à Laura que Benjamin est encore très accro à son ex. Elle veut donc mettre un stop à leur relation...

Retrouvez toutes les vidéos de Secret Story sur le site officiel de MYTF1.

C'est tout... pour le moment !