Secret Story 11 : Barbara et Benjamin ont (déjà !) rompu

Vendredi 27 octobre, dans la Quotidienne de Secret Story 11, Barbara et Benjamin ont passé une nuit pleine de douceur dans la Love Room 2017. Mais voilà, il y a déjà de l'eau dans le gaz entre eux. Alors que depuis le début de la saison, Barbara est traitée de chaudière par certains à cause de comportement d'allumeuse, la jolie blonde s'était enfin posée avec un garçon. Sauf qu'aujourd'hui, c'est lui qui fait à présent marche arrière. Explications...

"Tu avais dis que tu avais besoin de temps mais là c'est moi. Le truc de la Love Room m'a mis un coup de pression et je ne veux pas ça", a commencé à lancer Benjamin à Barbara avant de la complimenter sur son caractère et sa façon d'être.

Ce qui gêne surtout le Secrétiste, c'est que son ex est encore son ex dans la tête. Un élément que la blonde n'ignore pas. Compréhensive, elle répond : "Tu sais que je voulais prendre mon temps aussi. Je trouve ça bien que tout cela se passe maintenant et pas après que des sentiments forts soient nés. Ce que je te propose, parce que je t'apprécie beaucoup, c'est quo'n garde notre complicité et qu'on prenne notre temps. (...) Kamila m'a dit que tu lui avais parlé de ton ex. Tu m'as dit que c'était du passé mais tu en parles quand même à des gens ici. Je ne t'en veux pas, je le comprends."

Le couple n'a donc pas tenu bien longtemps et a donc décidé de rester amis mais quelque chose dit qu'ils pourraient vite changer d'avis.