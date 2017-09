Secret Story 11 : Charlène et Benoît, un faux couple ? Charles balance

Charlène et Benoît, des comédiens hors pair ?

À peine arrivé dans la Maison des Secrets, redécorée en campus pour cette onzième édition de Secret Story (NT1), le jeune homme de 26 ans s'est rapproché de Barbara, de quoi sérieusement énerver sa petite amie Charlène. D'autant plus que Benoît n'y allait pas avec le dos de la cuillère. Il a par exemple déjà rejoint la chanteuse – dont le secret est "J'ai lié mon destin à un autre Habitant de la Maison" (Bryan) – dans son lit. Un comportement qui a laissé les téléspectateurs et certains habitants pantois.

Éliminé de l'aventure jeudi 14 septembre 2017, Charles s'est questionné sur la sincérité de leur couple lors de son interview pour Sam Zirah. "Maintenant que je sais qu'il est en couple depuis trois ans, il y a deux solutions. Soit c'est une stratégie pour ne pas éveiller les soupçons, auquel cas Charlène le sait. Maintenant si Charlène ne savait pas qu'il rejoignait Barbara dans son lit et qu'il faisait des allusions sur des sujets un peu olé olé...", a-t-il confié dans un premier temps. Et d'ajouter qu'il y avait "clairement un jeu de séduction" entre Benoît et Barbara. "Je ne crois pas à leur couple. Vu le comportement de Benoît je ne suis pas convaincu que ce soit un vrai couple. Soit c'est un couple libertin ou qui ne tient pas l'un à l'autre", a conclu l'ancien garde du corps de Leonardo DiCaprio. Un avis partagé par de nombreux téléspectateurs. Reste à savoir s'ils ont vu juste.

