Secret Story 11 - Barbara et Jordan : Leurs proches se déchirent sur Twitter

La guerre entre Jordan et Barbara s'étend au-delà de Secret Story 11 (NT1).

Dans l'épisode du jour, les deux candidats ont une fois de plus réglé leurs comptes. Jordan - qui pourrait perdre son emploi à cause de l'émission - lui a reproché d'être méchante et toujours au coeur des histoires. Des critiques que Barbara n'a pas comprises. Aussi a-t-elle rapidement fondu en larmes.

Sur les réseaux sociaux se sont donc opposés deux "teams" : celle de Barbara et celle de Jordan. Et, sans surprise, le frère de Jordan a pris le parti du beau blond sur Twitter. "Elle m'insupporte cette fille!!! A mon avis Benjamin a dû lui raconter l'image qu'elle et Jordan avaient dehors donc maintenant en joue et enfonce le clou : 'Tu es méchant Jordan moi je suis une gentille fille et entière, tu me fait mal et blablabla..'", a-t-il écrit. Après quoi, il s'est moqué du fait que Barbara a une fois de plus fondu en larmes après son explication avec Jordan.

Résultat ? La personne qui gère le compte Twitter de Barbara s'est agacée : "En tant que compte officiel, tu devrais savoir rester neutre. Tu n'es pas dans le jeu, ton frère oui. CQFD. Tu juges Barbara sur 45 minutes quotidiennes."

Le frère de Jordan lui a ainsi répondu : "Vous jugez une personne sur 45min journalière, mon frère ça fait 28 ans que je le connais donc excuse moi mais non je ne reste pas neutre !" Puis il a accusé Barbara de se faire passer pour une victime afin de s'attirer les faveurs du public.

Le frère de Jordan 1 - Le proche de Barbara 0.