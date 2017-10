Secret Story 11 – Barbara insultée : Ses proches menacent Tanya de représailles

Depuis qu'elle a été éliminée de Secret Story 11 (NT1) jeudi 5 octobre, Tanya (68 ans) enchaîne les interviews et les propos peu sympathiques à l'égard de sa rivale Barbara (27 ans)... Face à ce constat, les proches de la jolie blonde ont décidé de monter au créneau.

C'est sur le compte Twitter officiel de Barbara que ses proches ont tenu à rappeler à l'ex-doyenne de l'aventure qu'elle ne pouvait pas dire tout et son contraire, sans preuve, à propos de celle qui s'est affichée topless devant Alain... notamment en l'associant à une "escort" comme lors de son interview à Purepeople.com.

"Tanya, c'est lâche de se lâcher sur une candidate encore enfermée et qui ne peut pas se défendre en retour, surtout à ton âge. De plus, tu balances des rumeurs fausses que les journalistes sont obligés de censurer tellement tu n'as pas de preuve. Barbara n'est pas là pour se défendre, donc permets-moi de te rappeler ce qu'est la diffamation. La diffamation est une fausse accusation qui porte atteinte à l'honneur et à la considération d'une personne, punissable par amende de 12 000 euros. Je te demande d'arrêter de parler sans rien savoir, sans que les journalistes ne te posent même une seule question, pour vendre ton album", peut-on lire sur Twitter. Pour l'heure, Tanya n'a pas répondu aux proches de Barbara...

Affaire à suivre.

