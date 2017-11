Secret Story 11 : Barbara reine du sexy ménage, Charlène et Benoît démasqués

Que de mouvement dans la Maison des Secrets ! Lors du prime de Secret Story 11 (NT1) diffusé mercredi 1er novembre 2017, Benjamin a été éliminé et Marie, la meilleure amie de Laura, a fait son arrivée dans la Tour de Contrôle. Les deux jeunes femmes vont-elles réussir à berner leurs camarades ?

Résumé de la quotidienne du vendredi 3 novembre 2017.

Alain au plus mal

Après sa dispute avec Laura, Alain n'est pas au meilleur de sa forme. En effet, il confie avoir le coeur en miettes. Pour rappel, la brunette avait reproché à son chéri son côté séducteur après une danse sensuelle avec Charlène. Au détour d'une discussion avec Jordan et Kamila, Alain avoue vouloir mettre un terme à sa relation avec Laura. De son côté, la jeune femme explique ne pas vouloir d'un homme qui agisse de la sorte.

Finalement, les amoureux mettent les choses à plat. Les sentiments sont bien là, mais Alain et Laura n'arrivent toujours pas à se mettre d'accord. La discussion est close, mais aucune solution n'a été trouvée.

Le secret de Laura en danger

Avant de quitter le jeu, Benjamin a choisi d'offrir une indice sur le secret de Laura à ses camarades. La Voix leur fait alors écouter une chanson évoquant la perte d'un être cher. Benoît et Charlène s'y mettent à fond et se rapprochent dangereusement du secret de la brunette.

Shirley bernée par Marie

La meilleure amie de Laura fait croire aux candidats qu'elle est venue pour prendre la place de l'un d'entre eux. Dans le cadre de sa mission, elle doit faire semblant de prendre Laura pour cible. Mais Shirley, qui a rejoint la Maison des Secrets en cours d'aventure, sait que les deux jeunes femmes sont meilleures amies. Marie raconte alors à Shirley en vouloir à Laura d'être entrée à sa place dans le jeu. Plus encore, les deux meilleures amies se disputent devant la jolie blonde.

Charlène et Benoît VS Kamila et Noré

Dans le cadre de leur mission, Charlène et Benoît ont quinze minutes pour provoquer un clash avec Kamila et l'énerver. Les amoureux lui expliquent avoir vu des images d'elle taclant Charlène. Noré débarque et les couples se disputent dans la salle de bain. Mission réussie pour Charlène et Benoît. Mais à quel prix ?

Sexy ménage

C'est l'heure du sexy ménage ! L'habitant qui se dévoile le plus sexy remporte un indice sur le secret. Après des déhanchés sensuels et des booty shake, Barbara et Alain arrivent ex aequo. Ils découvrent un indice capital sur le secret de Charlène et font rapidement le lien avec Benoît... Alain et Barbara convoquent Charlène pour lui faire part de leurs doutes et la jolie blonde stresse.

Benoît et Charlène démasqués...

Alain n'ayant pas les sous nécessaires pour buzzer, c'est Barbara qui file au confessionnal. Elle confie alors penser que Charlène et Benoît sont en couple. Les amoureux sont plus que jamais en danger !

... et Laura aussi

Kamila est sur la bonne piste. En effet, l'épouse de Noré lance en plein salon penser que Laura et Marie sont meilleures amies. Même bracelet, même style vestimentaire et similitudes dans l'attitude... C'est la panique pour Laura. De son côté, Shirley, gardienne des secrets, tente de la mener sur une autre piste.