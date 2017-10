Secret Story 11 : Barbara remontée contre Jordan, Kamila et Noré en larmes

Il fallait que ça pète un jour ! Depuis quelque temps, Alain et Laura sont dans un jeu de séduction dans Secret Story 11 et donc, dans le monde des Bisounours. Mais mettez quelques affaires sales dans l'histoire et tout éclate. Alain a en effet reproché à Laura d'être bordélique. Une remarque qui n'est pas passée car elle s'était levée du mauvais pied. "Ferme-là", lui a-t-elle notamment lancé.

Alain ne s'est sans surprise pas laissé faire. Après une bonne dispute, ils ont donc décidé de ne pas se parler de la journée. Mais, voyant que son binôme était triste, Alain a fini par mettre sa fierté de côté.

Partenaire particulière et indice

Partenaire particulière pour Bryan... Cette semaine est placée sous le signe des binômes. Tous les candidats sont reliés par une corde, à l'exception de Bryan. Ce dernier était en effet dans la tour de contrôle pendant quelques jours et n'avait personne à qui être lié. La Voix a donc décidé de l'attacher... à une poupée gonflable à son effigie. Il avait ainsi un binôme pour le nouveau jeu de La Voix.

Elle a en effet proposé aux Habitants de s'affronter en duo pour remporter des indices sur le secret du candidat de leur choix. Le but de l'épreuve ? L'un faisait le pinceau et l'autre, la toile. Ils devaient alors se recouvrir de peinture en se frottant les uns aux autres, avec l'interdiction formelle de se servir de leurs mains. Charlène et Noré étaient automatiquement disqualifiés du jeu, puisqu'ils se sont détachés de leur plein gré la veille. De quoi déprimer le mari de Kamila.

Barbara et Benoît ont remporté le jeu. Et c'est un indice sur le secret d'Alain qu'ils ont voulu avoir : la chanson Je me voyais déjà de Charles Aznavour. Barbara en a donc déduit qu'il est une star dans un autre pays. Elle se rapproche donc dangereusement de son secret qui est "Je suis une star de la télévision à l'étranger".

Barbara remontée contre Jordan

Laura n'est pas entrée avec sa meilleure amie Marie dans l'aventure. Fort heureusement, elle a réussi à se lier d'amitié avec plusieurs habitants, parmi lesquels son ancienne rivale Barbara. Lors de la soirée des nominés, la belle brune a donc souhaité lui rendre un bel hommage. Kamila, pour sa part, a fait une déclaration enflammée à son mari Noré, Alain a soutenu Benoît et Jordan... Noré ! Un choix que sa complice Barbara n'a pas digéré. "Je pensais qu'il m'aurait soutenu. Il a toujours dit que si je partais, ça serait dur parce qu'il aurait toujours besoin de lui. Il peut oublier ça parce que je ne serai plus là pour lui ! Je suis très déçue, attristée et très en colère", s'est indignée la jeune femme. Et d'ajouter au confessionnal : "J'ai pardonné à Jordan une fois, je ne lui pardonnerais pas une deuxième fois. Notre amitié est terminée."

Mais celle qui nous a fait le plus de peine était Charlène. Personne ne l'a soutenue lors de cette soirée. Elle a donc pris la décision de marcher seule... dans les rues qui se donnent. Pardon, on s'égare !

Les larmes de Kamila et Noré

Les candidats ignorent que l'un des nominés de la semaine va rejoindre la Tour de contrôle. Toujours persuadés qu'un candidat va quitter l'aventure, Noré et Kamila pensaient vivre leur possible dernière soirée ensemble. L'émotion était donc au rendez-vous pour les tourtereaux. Après de belles déclarations, ils ont partagé un slow sur I will always love you de Whitney Houston. On a failli sortir les mouchoirs !