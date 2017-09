Secret Story 11 - Barbara : Son passé de tentatrice dévoilé !

Vendredi 1er septembre, TF1 donnait le coup d'envoi de Secret Story 11. Ainsi, les nouveaux candidats ont pu découvrir la Maison des Secrets, redécorée en Campus pour cette édition de rentrée. Parmi les habitants, certains ne sont pas si anonymes... En effet, Makao a été la garde du corps du couple Macron durant la campagne présidentielle et Charlène a été stagiaire à Touche pas à mon poste (C8). De son côté, Barbara n'en est pas non plus à sa première apparition télévisée...

En 2010, la jolie jeune femme alors âgée de 19 ans participait à L'île de la tentation sur Virgin 17 (devenue depuis CStar) aux côtés d'Astrid Poubelle et Vanessa Lawrens. Les trois jeunes femmes étaient tentatrices, et devaient ainsi faire succomber les couples venus tester leur fidélité.

De la télé-réalité à la chanson

Seulement, après un court séjour, Barbara avait dû quitter les plages mexicaines et rentrer en France. Alors que la production évoquait des "raisons personnelles", la jeune femme avait par la suite levé le voile sur ce mystère. "Je travaillais pour un magazine (Entrevue, ndlr). Je n'avais aucun moyen de les contacter sur l'île, mais dès mon retour je devais leur donner mes informations", avait-elle alors avoué lors d'un entretien accordé à Laurent Argelier. Et de poursuivre : "Je m'en étais confiée à une autre tentatrice, Astrid, et je pense qu'elle a dû me dénoncer par jalousie. Elle était très envieuse, mais je n'en suis pas sûre. C'est peut-être aussi à cause des micros..."

Après cet épisode, Endemol avait menacé Barbara de poursuites judiciaires. "J'ai eu très peur, avait-elle lancé. Je regrettais aussi parce qu'ils avaient été super avec moi. J'ai même pleuré..." Alors que L'île de la tentation était diffusée à l'antenne, Barbara était apparue ultra sexy pour un shooting dans les pages d'Entrevue.

Depuis, la jeune femme se consacre à sa carrière de chanteuse. Depuis mars 2015, elle a sorti trois singles : Je sors ce soir, Hello et Cette nuit-là. Plus encore, elle a donné de la voix dans l'émission C'Cauet sur NRJ. Enfin, en janvier 2016, Barbara a fait une apparition dans une émission célébrant les 170 ans de la SPA, sur France 2, en reprenant J'ai encore rêvé d'elle en duo avec le ténor Amaury Vassili.

Rendez-vous dès 18h30 sur NT1 afin de suivre les aventures de Barbara et ses camarades lors de la quotidienne de Secret Story 11.