Secret Story 11 : Benoît éliminé, mariage raté, Charlène draguée par Zelko !

Ce jeudi 23 novembre 2017, les téléspectateurs de NT1 ont assisté au prime des légendes. Les candidats de Secret Story 11 ont eu quelques surprises au cours de la soirée. Des anciens finalistes et gagnants sont venus sur le plateau afin de dire le fond de leur pensée aux habitants et également les tester pour savoir s'ils avaient l'étoffe d'un gagnant : Emilie Nef Naf, Anaïs Camizuli, Zelko, Mélanie Dedigama, Jonathan et Nadège Lacroix. Et un nouveau candidat a été éliminé. On vous résume tout !

Face aux anciens

Anaïs Camizuli a ouvert le bal en posant une question à Benoît. Après avoir rappelé que Charlène et lui étaient nuls pour les missions et que sans Kamila et Noré, ils ne seraient plus là, elle lui a demandé si avec sa belle, ils méritaient plus d'aller en finale que Kamila et Noré. Un brin vexé, Benoît s'est défendu d'être sous la coupe des Marseillais. Après quoi, il a dit que son couple méritait plus d'être finaliste. Elle a aussi demandé à Laura si selon elle, son histoire avec Alain pouvait tenir à l'extérieur de la Maison des Secrets. "J'espère qu'à la sortie, on arrivera à avancer ensemble. On s'apprend l'un et l'autre", a-t-elle répondu.

Zelko a quant à lui demandé à Charlène si selon elle, elle était encore en compétition car elle faisait jolie dans la Maison. "Je ne suis pas là pour faire la belle ou autre. J'ai mon jeu (...). Je suis fière d'être arrivée à ce stade-là", a confié la jeune femme. Et le jumeau de Zarko d'enchaîner : "Si ton copain n'est pas amoureux de toi, moi je le suis." Malaise....

Nadège Lacroix a questionné Noré. Elle a tenté de savoir si selon lui, Laura méritait plus d'aller en finale que Benoît. Aussi a-t-il admis que question jeu, la belle brune méritait amplement d'être finaliste, mais question amitié, il préférerait que ce soit Benoît. Elle a ensuite pris la parole pour interroger Barbara. La Suissesse a voulu savoir si la candidate jouait un jeu ou si elle était naturelle. "Oui je suis un peu folle sur les bords. Je suis très sincère et très entière; Ce n'est pas un jeu", a répondu la grande copine de Laura. Après quoi Nadège a souhaité poser une question piquante à Noré. Elle souhaitait savoir si Kamila le menait par le bout du nez. "Je ne le pense pas, je confirme", a-t-il déclaré.

Emilie Nef Naf a souhaité interroger Kamila. Elle lui a rappelé qu'elle avait préféré voir sa maman à deux semaines de la finale plutôt que d'avoir un indice sur le secret de Laura. La maman de Maëlla et Menzo lui a ensuite demandé : "C'est ça être une grande joueuse ?" La femme de Noré est donc partie dans une grande explication. On vous donne la version courte : oui elle est une grande joueuse et voir sa maman était important pour elle. Emilie a ensuite demandé à Barbara si elle serait prête à trahir Alain et Laura pour accéder à la finale. Et surprise, elle a répondu qu'"à ce stade du jeu, oui"

Mélanie Dedigama s'est adressée à Alain. Elle lui a reproché de ne pas trop se mouiller et de rarement défendre Laura quand elle était attaquée. "Laura je la défends. Je ne suis pas quelqu'un qui crie ou qui fait un scandale", s'est défendu Alain.

Jonathan s'est adressé à Kamila pour savoir quel serait son carré final parfait, en prenant en compte le mérite. Sa réponse ? Noré, Barbara, Laura ou Alain. Il a ensuite demandé à Laura si elle souhaitait être en final avec Alain ou Barbara. Et entre l'amour et l'amitié, la jeune femme a choisi l'amour.

Un mariage qui vire au drame

Just Married... ou pas ! Tout au long de la semaine, Alain et Laura ont dû faire croire à l'ensemble des habitants de la Maison des Secrets qu'ils allaient se marier devant les caméras. Et ce soir, c'était le grand soir. Leur mariage était organisé. Et, sans surprise, tout ne s'est pas déroulé comme prévu. Alain avait pour mission de dire "non" à sa belle. Pour se justifier auprès des autres habitants, il devait expliquer qu'il avait fait sa demande dans le cadre d'une mission et que Laura n'était pas au courant. Cette dernière devait donc faire mine de péter les plombs, au point que La Voix lui dise d'aller se calmer au confessionnal. C'est alors que Noré et les autres habitants ont découvert la supercherie.

Vexée que Vivian lui fasse remarquer qu'elle a cru à leur faux mariage du début à la fin, Barbara a assuré, très énervée, qu'elle doutait que ce soit une mission à un moment donné.

Un buzz gratuit pour Laura

Shirley était invitée sur le plateau afin de faire un choix. La Voix lui a proposé d'offrir un buzz gratuit à l'habitant de son choix. Ce dernier devait prélever 5 000 euros à un candidat pour le faire.

La jolie blonde a permis a Laura de buzzer. Cette dernière a prélevé la somme dans la cagnotte de Noré et a buzzé Alain : "Je pense qu'Alain a été une star internationale de la musique dans les années 80." Mauvaise pioche !

Il était ensuite temps pour Sarah (de la saison 9) et Vivian (saison 8) de quitter la Maison des Secrets, après avoir passé une belle semaine en son sein.

Mission cancre pour Noré

Jeudi dernier, Sarah (saison 9) et Vivian (saison 8) ont fait leur entrée dans la Maison des Secret pour une mission très importante. Ils devaient attribuer deux cartes de "Maître des nominations" à deux candidats de leur choix (qui ont été Laura et Noré). L'ancienne petite amie de Vincent Queijo était aussi au coeur d'une autre mission de taille. Kamila devait faire croire qu'elle n'était pas heureuse de sa venue. Aussi Sarah s'est rapprochée de Noré pour que sa fausse rivale fasse des crises de jalousie.

Ce soir, Noré a découvert la supercherie et a pourra prendre sa revanche pendant une semaine. Son but ? Rendre fous ses colocataires, avec la complicité de Laura.

L'élimination

Benoît, Charlène et Barbara étaient en danger ce soir. L'un d'eux devait quitter le Campus et il s'agissait de Charlène.