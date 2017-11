Secret Story 11 : Benoît et Charlène démasqués, Laura bientôt exclue

Laura ne savait plus où elle en était avec Alain dans Secret Story 11 (NT1), à cause d'une simple danse avec Charlène. Une situation qui inquiétait le beau brun. En effet, il n'espérait qu'une chose : qu'elle oublie tout ! Petit souci, il remettait sans cesse le sujet sur le tapis, ce qui a eu le don d'agacer Laura. "Il est trop sur moi, ça me fait peur", a-t-elle confié à Marie. Cette dernière lui a toutefois conseillé de laisser une chance à Alain.

Une dispute sur mesure

Grosse mission pour Laura et Marie. Jeudi dernier, Marie a fait son entrée dans la Maison des Secrets. Et tous les habitants pensent qu'elle pourra affronter un candidat dans le sas jeudi prochain. Son but ? Faire croire qu'il s'agira de sa meilleure amie Laura (mise dans la confidence).

Pour être crédibles, les deux candidates devaient se disputer. La Voix a donc demandé à Marie d'inventer une mission pour l'ensemble des habitants. Et elle a décidé que tout le monde serait à son service. Laura en a donc profité pour être réticente à cette idée et confier à ses camarades que Marie ne "se prenait pas pour de la merde", car elle les a qualifiés d'"esclaves." Et un peu plus tard, elle s'est disputée (pour de faux !) avec sa meilleure ennemie. Mais elle a pu compter sur Alain pour lui remonter le moral. "Il regagne pas mal de points", a-t-elle admis. On avance !

Une épreuve qui donne le tournis

Cette semaine, les étudiants jouent les uns contre les autres pour gagner des indices sur les secrets. Et aujourd'hui, c'est une épreuve musicale qui les attendait : un blind test qui leur a fait tourner la tête. Les étudiants devaient trouver l'interprète de chaque titre en tournant sur eux-mêmes les yeux fermés, avant de se diriger vers le buzzer. Ils pouvaient ensuite éclater le ballon de leur choix. A savoir que chaque habitant possédait deux ballons de baudruche. Au final, ce sont Jordan et Kamila qui ont remporté l'épreuve. Ils ont ainsi remporté un indice sur le secret d'Alain ("Je suis une star de la télé à l'étranger") : une étoile. Heureusement pour lui, la femme de Noré a buzzé qu'il était une star mondiale du flamenco.

Benoît et Charlène libérés, délivrés

La semaine dernière, Barbara a buzzé le (bon) secret de Benoît et Charlène ("Nous sommes en couple"). Mais avant la confrontation, elle a fait croire à Charlène qu'elle a proposé un autre intitulé à La Voix, afin de la tester. Quand est venue l'heure de leur dévoiler son buzz, la jolie blonde est tombée de haut.

Malheureusement pour eux, Barbara a validé son buzz et a ainsi remporté l'intégralité de leur deux cagnottes. "J'ai la femme de ma vie face à moi. Je peux le dire haut et fort, je t'aime", a confié Benoît, après avoir admis que son rapprochement avec Barbara au début du jeu a failli mettre son couple en péril. Très émue, cette dernière s'est excusée auprès de Charlène pour son comportement : "Il y a certaines choses que je n'aurais pas fait si j'avais su."

L'entretien de Marie

Marie a convoqué tour à tour les habitants susceptibles d'être face à elle dans le sas et donc de quitter le jeu. Noré, Charlène, Alain et Laura ont ainsi été appelés à se défendre. Si Noré a simplement expliqué à la belle blonde qu'il ne souhaitait pas être séparé de sa Kamila chérie, Charlène a opté pour les tacles envers l'une de ses concurrentes : Laura.

Laura, elle, en a profité pour provoquer une nouvelle fois Marie. Alain a donc une fois de plus tenté de défendre sa belle lors de son face-à-face avec Marie, en précisant qu'elle était sensible et authentique.

Enfin les retrouvailles pour Laura et Alain

Marie a demandé à Alain ce qui lui manquerait le plus dans la maison s'il partait. Et il a répondu... que ce serait l'ensemble des habitants. La meilleure amie de Laura a donc saisi cette belle occasion pour assurer à sa (fausse) rivale qu'Alain a dit qu'elle ne lui manquerait pas s'il partait.

Alain est ainsi allé demander des comptes à Marie. Après quoi, c'est Laura qui a fait mine de vouloir s'expliquer avec elle. Et le ton est rapidement monté ! Elles ont même fait croire qu'elles allaient en venir aux mains. Si Laura n'a pu faire semblant de se réconcilier avec Marie, elle a rapidement pardonné à Alain ses déclarations, estimant qu'il l'avait défendue face à sa (fausse) ennemie.

Surprise en fin de quotidienne. La Voix a annoncé à Laura et Marie qu'elles allaient devoir simuler une énorme dispute. Laura devra même faire semblant d'en venir aux mains avec sa partenaire, ce qui poussera La Voix à "l'exclure" de l'aventure.