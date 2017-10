Secret Story 11 - Bryan flou : L'ultime supercherie qui l'a rendu fou !

Le coeur de Bryan a failli lâcher lors du prime de Secret Story 11 (NT1) de ce jeudi 5 octobre 2017.

Pour rappel, la production a fait croire à Bryan qu'il était flouté sur nos petits écrans depuis le tout début de la saison. Convoqué par La Voix, il a regardé une vidéo de son frère dans laquelle il lui conseillait de quitter l'aventure. Bryan avait 24 heures pour prendre sa décision et il a annoncé vouloir quitter le jeu. Le multimillionnaire était donc persuadé qu'il allait partir de la Maison des Secrets ce soir. Mais il n'en était rien !

Avant de lui révéler la supercherie, La Voix lui a fait une ultime (mauvaise) surprise : vider le plateau pour qu'il pense que personne ne verra réellement son visage. Même l'animateur Christophe Beaugrand avait déserté.

Le jeune homme, très porté sur son image, était bien évidemment sous le choc et déçu. Il a heureusement retrouvé le sourire en apprenant que tout ceci n'était qu'une vaste boutade. Il a ainsi pu réintégrer l'aventure... mais pas dans la Maison des Secrets. Il s'est en effet rendu directement la Tour de contrôle afin de découvrir "le vrai visage des autres étudiants" les prochains jours. Et tout au long de la semaine, il aura le contrôle sur le téléphone rouge et donc, le destin de ses camarades entre ses mains. Cela promet !