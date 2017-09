Secret Story 11 – Bryan multimillionnaire ? Les photos qui sèment le doute

Depuis vendredi 1er septembre et le lancement de Secret Story 11, les candidats, comme les téléspectateurs, sont en en pleine chasse aux secrets. Si celui d'Alain a été trouvé grâce à un post sur Twitter, celui de Bryan l'est peut-être également. Son compte Instagram semble en effet indiquer qu'il pourrait être celui qui protège l'intitulé "Je suis multimillionnaire".

Comme on peut le voir via le réseau social, le Secrétiste mène grand train de vie aux Etats-Unis. Le candidat âgé de 20 ans qui est étudiant en management à Los Angeles, n'est en effet pas du genre à prendre un emploi pour financer ses études. Soirées avec de nombreuses bouteilles de champagne, déjeuners sur un yacht, voitures de luxe (Royce-Rolls, Porsche, Ferrari)... le candidat de Secret Story a la belle vie et ne s'en cache pas.