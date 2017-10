Secret Story 11 : Cassandre éliminée, Barbara entartée, Jordan nominé à vie

Jeudi 26 octobre, NT1 a dévoilé un nouveau prime de Secret Story 11. Soirée lors de laquelle Cassandre, Barbara et Kamila étaient nominées. Résumé !

La Voix est taquine ce soir puisqu'elle a décidé de mettre la confiance des candidats à rude épreuve en révélant des images qui n'auraient jamais dû être diffusées.

Un cadeau et une mission pour Barbara

Tout commence avec Jordan et Barbara qui se rendent dans la salle de l'Infini. Depuis le début de l'aventure, Barbara n'a eu de cesse d'essayer de trouver sa moitié parmi les garçons de la Maison sans qu'aucun d'entre eux ne réussisse à conquérir son coeur. Aujourd'hui, elle est en couple avec Benjamin. Un rapprochement qui a agacé Jordan. Et ce soir, c'est justement à lui de choisir si elle peut ou non écouter le message que sa mère lui a laissé. Sympa, il tente de la convaincre de décrocher. Elle le fait et entend les mots de sa maman qui lui dit ô combien elle est fière d'elle. La jolie blonde est très émue.

Lors de la soirée, Barbara reçoit également une mission de La Voix. Elle doit faire croire qu'elle partage une idylle passée avec un des autres candidats : Shirley ! Pour arriver à ses fins, elle a le droit d'avouer cette ancienne romance à un des Secrétistes.

Laura protège Alain

Malgré un début d'aventure compliqué, Laura et Alain se sont rapprochés et sortent aujourd'hui ensemble. Le duo est justement convoqué dans le salle de l'Infini. Laura y découvre deux boîtes. Une contenant un indice révélé, l'autre un indice protégé. Elle doit décider quelle boîte Alain a le droit de prendre. En gros, soit elle sacrifie un indice sur son secret, soit elle en obtient un sur son amoureux. Elle lui conseille de prendre la boîte rose, il lui fait confiance et apprend qu'elle a protégé un de ses indices. Une belle preuve d'amour.

Jordan nominé à vie

Depuis que Laura a découvert leur secret, Noré et Kamila, le couple de Marseillais, peut enfin vivre son amour au grand jour. Animé par une mission diablotin, le duo a uni ses forces pour monter les habitants les uns contre les autres. Une supercherie que tout le monde découvre avec le sourire. Ils sont tout simplement bluffés.

Noré se rend dans la salle de l'Infini. Il a le choix de sauver sa femme en donnant la nomination à vie de Kamila à Jordan. Lors de la confrontation avec celui qu'il considère comme son petit frère, Noré conseille à Jordan de ne pas prendre la boîte contenant le piège. Mais celui-ci n'en fait qu'à sa tête, expliquant ne pas avoir confiance en le Marseillais. Tant pis pour lui !

Mission complexe pour Charlène et Benoît

Après de nombreux hauts et bas, le couple Charlène et Benoît est aujourd'hui plus proche que jamais. Mais leur proximité met leur secret en danger. Pour ne rien arranger, Charlène découvre que La Voix mettra son secret en danger quotidiennement toute la semaine prochaine. Pour éviter cela, dès que le couple entendra un son précis, il aura deux minutes pour se retrouver sur une croix et échanger un baiser sans que personne ne les voit !

Mais avant que cette mission ne commence, Laura poursuit lors du prime sa chasse aux secrets contre les autres habitants. En direct, tous participent à un Jeu de la vérité. A l'issue de celui-ci, la séduisante brune a perdu. Les habitants obtiennent donc un indice (une croix rouge) et un buzz gratuit concernant le secret de Laura. Ils pensent qu'elle est l'ex-compagne d'une grande star. Bien sûr ils se trompent puisque son secret est : "Ma meilleure amie s'est sacrifiée pour que je rentre dans la Maison des secrets".

Bryan revient et clashe !

Le candidat qui a été flouté entre dans la Maison et dit tout ce qu'il pense de ses ex-colocataires. S'il est chaleureux avec la plupart des candidats, il dit à Shirley de l'ouvrir un peu moins. Cassandre s'en prend ensuite plein la figure puisqu'il lui déclare entre autre : "A tout à l'heure puisque tu sors !" Sympa...

Love Room pour Barbara et Benjamin

Alain et Benjamin se battent pour obtenir les clés de la love room, appelée cette année, l'attrape-rêves. Pour ce faire, lorsqu'ils entendent un son de trompette, ils doivent entarter leur compagne. Bien sûr, elles ne sont pas au courant et c'est Barbara qui trinque ! La blonde a le visage et sa robe rouge recouverts de crème.

Du côté des nouveaux habitants, la franchise de Cassandre a fini par se retourner contre elle, la nouvelle arrivante s'est mise à dos toute la Maison. Et même Benjamin, son acolyte d'hier, a fini par la nominer. Sans surprise, Cassandre est éliminée cette semaine avec 11,4% des voix.