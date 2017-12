Secret Story 11 : Charlène très critiquée, Makao et Shirley de retour !

Dans Secret Story 11 sur NT1, l'heure de la grande finale se rapproche. Les 4 finalistes Noré, Laura, Barbara et Charlène n'ont plus qu'une petite semaine à tenir avant de savoir lequel d'entre eux remportera les faveurs du public. Que s'est-il passé dans la maison ce week-end, après les départs de Kamila et Alain ? La réponse tout de suite...

Résumé de la quotidienne du lundi 4 décembre 2017.

L'esprit de Noël dans la maison

Charlène et Barbara sont ravies de voir Benoît et Benjamin de retour dans la maison. Love is in the air et les deux jeunes finalistes sont reboostées ! Après le petit-déjeuner, les Habitants sont invités à décorer le sapin de Noël de la maison. Tout le monde danse au son de All I Want For Christmas de Mariah Carey et l'ambiance est très festive.

Malheureusement, au bout de 24h, les deux beaux gosses sont invités à quitter la Maison des Secrets ! Benjamin demande à Barbara de ne pas changer car elle a toutes ses chances de remporter l'aventure. Charlène est plus amoureuse que jamais de son Benoît. "Tu es mon roi", lance-t-elle.

Ultime supercherie

La Voix fait croire à tous que Charlène décidera qui des 4 nominés ne participera pas à la finale... Tous ont peur d'être éliminés dans la dernière ligne droite. "Je suis épuisé, je broie du noir et c'est saoulant", lance Noré. La Voix complique les choses en annonçant à la belle blonde qu'elle gagnera 0 euro si elle élimine Laura, 10 000 pour Barbara, 20 000 pour Noré et 30 000 si elle s'élimine elle-même. Charlène annonce à Noré qu'elle ne l'éliminera pas, Barbara dit à Charlène qu'elle se serait éliminée elle-même à sa place... Bref, les jeux sont ouverts.

La Voix annonce plus tard qu'une épreuve dans la bibliothèque opposera Noré et Charlène à Laura et Barbara. Si Noré et Charlène gagnent, elle pourra choisir qui de Barbara et Laura est (faussement) éliminée... en revanche, si le duo perd, Charlène choisira qui de Noré ou elle-même elle devra évincer.

Afin de proposer aux Habitants de penser à autre chose, Shirley et Makao sont de retour. D'entrée de jeu, Shirley annonce à Charlène qu'elle ne comprend pas pourquoi elle a choisi de subtiliser les cagnottes des autres à la défaveur de Laura par exemple lors du dernier prime. Les filles de la maison estiment que Charlène ne mérite pas sa place en finale et qu'elle a trop pris la confiance. Même Noré admet que son alliée n'a pas été la plus grande joueuse de la saison...

