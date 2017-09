Secret Story 11 : Clash, premier buzz et Julie se prend un râteau !

Après presque deux semaines d'aventure dans la Maison des Secrets redécorée en Campus, les candidats de Secret Story 11 apprennent à vivre ensemble. Entre clashs, histoires d'amour et premiers buzz, cette nouvelle quotidienne promet d'être riche en rebondissements !

Alain et Laura se clashent

Pour rappel, Tanya et Alain ont pour mission de former un faux couple. Les deux habitants se rapprochent peu à peu. En effet, la doyenne du jeu est allée réveiller le beau brun. La jolie rousse fait même un premier bisou à Alain. Plus tard dans la journée, Tanya propose de masser son bel Apollon.

Mais le petit jeu de séduction des deux habitants n'échappe pas à Laura, qui émet de plus en plus de doutes quant à leur relation. Et la jolie brune s'approche dangereusement de la mission du faux couple... Une suspision qui a rapidement mené au clash entre Alain et Laura ! Les deux habitants se sont lancés quelques attaques devant Charles, Bryan, Kamila, Jordan et Noré, lequel est parti en fou rire.

Barbara et Bryan contre Tanya

Dans la foulée, Barbara a pris la décision de mettre les choses au clair avec Tanya. Les deux candidats échangent alors à propos de leur relation respective avec Alain. Barbara ressort "tendue" de cette discussion et se confie à Bryan, à qui elle a lié son destin. Ce dernier prend la défense de son amie et se clashe à son tour avec Tanya. La doyenne reste sur ses positions, et Bryan prend la décision de ne plus adresser la parole à la jolie rousse.

Kamila et Noré

En mission depuis le prime de jeudi dernier, le couple marié depuis 3 ans a l'interdiction d'entrer en contact. Ils passent ainsi par Benoît et Charlène pour s'envoyer des messages d'amour. Mais cette épreuve a un point positif : Kamila explique au confessionnal qu'être dans cette situation lui prouve à quel point Noré est indispensable à sa vie. Un sentiment partagé par Noré.

Premier buzz

Après un jeu de culture générale, Alain, Bryan et Tanya ont obtenu le privilège de gagner trois indices sur le secret de l'habitant de leur choix. Le trio désigne Julie. Une fougère, un cube d'enfant et un tissu imprimé léopard sont les trois indices récupérés.

Sans plus attendre, Bryan buzze et explique au confessionnal croire que Julie a passé une partie de sa vie dans le coma. Un secret erroné puisque comme nous vous l'indiquions auparavant, la jeune femme a été élevée parmi les animaux sauvages.

Julie recalée par Charles

Depuis leur entrée dans le jeu, Julie et Charles se sont rapprochés notamment grâce à leur mission des Voisins. En début de soirée, la jeune femme explique au beau gosse qu'elle souhaite l'embrasser. Et Charles la recale sans ménagement ! Au confessionnal, il explique être pudique et ne pas souhaiter aller trop vite... Toutefois, l'alchimie entre les deux saute aux yeux.