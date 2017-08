Secret Story 11 : Découvrez Charles, deuxième candidat de la saison !

Mardi 29 août, nous vous avons révélé en exclusivité le visage et le portrait de Julie, première participante à Secret Story 11. Mercredi 30 août, c'est au tour de Télé Loisirs de révéler l'identité d'un nouveau candidat, un homme.

Il s'agit de Charles. Un beau brun bien bâti, d'origine germano-africaine. Si très peu d'informations sur lui ont été révélées, nos confrères dévoilent que le jeune homme est un passionné de sport et pratique les MMA (Mixed Martial Arts). Une précision qui signifie que le Secrétiste a un corps de rêve - mais aussi que les autres habitants de la Maison des Secrets n'ont pas trop intérêt à l'embêter.

Pour en savoir plus sur lui, il faudra à présent attendre le 1er septembre. Eh oui, c'est ce vendredi, à 23h30, que TF1 lancera la nouvelle édition de Secret Story. La suite des aventures des habitants sera ensuite à retrouver sur NT1.

À partir de la semaine du 4 septembre, les téléspectateurs pourront suivre les aventures des Secrétistes sur NT1. À 18h30, Christophe Beaugrand sera aux commandes de la Quotidienne en direct et en public. Juste après, dans le Debrief dès 19h30, il sera accompagné par Leila Ben Khalifa, Julien Geloën et de nouveaux chroniqueurs. Enfin, à 20h25, les téléspectateurs pourront découvrir plus en détails la vie des habitants durant la soirée de la veille dans La Soirée des Habitants.