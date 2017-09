Secret Story 11 : Deux candidats éliminés déjà au casting d'une autre émission !

Après Lydia, Charles et Julie, Makao a à son tour été éliminé de Secret Story 11 (NT1) jeudi 28 septembre 2017. Mais, d'après nos confrères de TV Magazine, deux d'entre eux auraient déjà rejoint le casting d'une toute autre émission...

Charles et Julie, dont l'idylle naissante avait fait le buzz dans la Maison des Secrets, vont en effet participer à Friends Trip 4 (NRJ12), en ce moment même en tournage à Bali, en Indonésie. Seulement, les deux candidats sont encore sous contrat avec EndemolShine, et ils ont dû, comme l'indiquent nos confrères, demandé l'accord de la société de production avant de rejoindre La Grosse Équipe.

Et pour cause, la société de production de Friends Trip prend soin de s'assurer que les futurs participants sont libres. La Grosse Équipe a alors appelé EndemolShine afin de confirmer le fait que Julie et Charles pouvaient bel et bien intégrer le casting de Friends Trip 4. Une autorisation a été fournie à une condition : les ex-Secrétistes doivent être disponible au moment de la finale de Secret Story 11.

Pour information, les candidats du jeu d'enfermement sont sous contrat dès le lancement du programme et ce jusqu'à la finale. Chaque candidat touche environ 500 euros par semaine passée au sein du Campus des Secrets, et plus ou moins 300 euros une fois éliminé. Secret Story durant a priori douze semaines, Julie et Charles se passeraient alors de huit semaines de rémunération, soit environ 2400 euros. Et, comme le précisent nos confrères de TV Magazine, un "candidat-star" de Friends Trip 3 pouvait toucher jusqu'à 12 000 euros pour l'intégralité du tournage. Le calcul est vite fait...