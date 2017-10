Secret Story 11 : Enorme clash entre Bryan et Benjamin, Kamila tacle Charlène

Dans Secret Story 11, l'arrivée des trois nouveaux candidats changent beaucoup de choses.

Bryan très énervé contre Benjamin

Bizuté par les garçons la veille, Benjamin a décidé de se venger en réveillant Bryan avec des bruits de casserole. Une chose très peu appréciée par le multimillionnaire, qui bondit de son lit et se retient presque de le frapper. Une réaction disproportionnée... Aussi dingue que cela puisse paraître, la réaction de Bryan ne choque personne et pratiquement tout le monde en veut à Benjamin. Lorsque le "nouveau" décide ensuite de parler calmement de la situation avec "l'Américain", là encore, ce dernier pète un plomb. Il faut se détendre, Bryan !

Barbara et Laura séductrices

Barbara et Laura sont en mission pour gagner les faveurs de Benjamin. Pendant que Barbara décongèle un poulet pour le beau gosse, Laura lui masse la tête. Afin de concurrencer sa rivale, la blonde propose de masser les pieds du candidat. La guerre est déclarée et Romain n'y voit que du feu. Le soir venu, les filles redoublent de danses sexy pour continuer de séduire le beau brun et force est de constater que Laura prend de l'avance sur sa rivale. Mais ça, c'était avant que la très peu pudique Barbara ne fasse du pole dance.

Charlène peu aimée

Cassandre, en mission pour Charlène qui est restée seule dans une autre maison, doit continuer de tout faire pour que les habitants disent le fond de leur pensée sur la blonde. Et elle ne va pas être déçue ! Kamila déclare en effet que Charlène s'est servie de secrets qu'elle lui a raconté pour blesser son mari. Qu'elle n'a pas arrêté de pleurer pendant trois jours en se plaignant que c'était de la faute de Noré. "Je me demande vraiment si on peut faire confiance dans cette aventure. Dès qu'on a le dos tourné, on se rend compte que les personnes ne sont pas honnêtes", réagit Charlène.

Pendant que de nouvelles intrigues voient le jour, Kamila tente de former un couple dans la Maison : Shirley et Alain. Cela semble bien parti.

