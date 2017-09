Secret Story 11 – Enorme clash entre Laura et Barbara : "T'es une chaudière !"

La dernier prime de Secret Story 11 (NT1), celui qui a précipité la sortie de Charles, a laissé des traces.

En effet, depuis que La Voix a autorisé Laura à accéder à la tour de contrôle et à voir des images de Barbara en train de la critiquer dans son dos, la pétillante brune de 27 ans ne décolère pas. Dans ce contexte tendu, il n'a pas fallu attendre bien longtemps pour Laura ne vienne trouver Barbara au détour d'une conversation afin de lui dire ses quatre vérités.

"Moi quand j'ai quelque chose à dire, je le dis en face tu vois. Viens me parler en face maintenant, viens !", a-t-elle lancé sans pouvoir réellement garder son calme. "Mais tu savais déjà ce que je pense de toi ! Qu'est-ce que tu me veux là ? Je ne t'aime pas, tu ne m'aimes pas ! Qu'est-ce que tu veux de plus ? (...) Elle est relou celle-là !", a alors rappelé Barbara pour justifier le fait qu'il puisse effectivement lui arriver de dire du mal de sa colocataire.

"Quand tu critiques les gens ma belle, dis le devant ! Espèce de grande faux-cul, hypocrite que tu es va ! T'es une hypocrite et une chaudière, voilà ce que t'es. T'es aigrie ! Ici, il n'y a personne qui est jalouse de toi, je te le dis hein ! T'es aigrie et t'es une chaudière", a ensuite crié Laura face à une Barbara tentant tant bien que mal de ne pas faire attention aux sorties de sa rivale.

