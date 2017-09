Secret Story 11 : Gros clash, Jordan en larmes, Noré et Kamila en danger !

Après l'élimination de Julie lors du dernier prime de Secret Story 11 (NT1), les habitants de la Maison des Secrets poursuivent leur aventure. Chasse aux secrets, clashs explosifs et rapprochements inattendus... Résumé de la quotidienne de ce lundi 25 septembre 2017.

Alain et Laura, la fausse dispute

Lors du prime diffusé jeudi 21 septembre sur NT1, Alain et Laura ont reçu pour mission de faire croire aux autres habitants qu'ils sont des ex, avec la complicité de Bryan. Afin de toucher à leur but, le beau gosse et la jolie brune mettent en place une stratégie. Dans la salle de bain, à l'heure où les candidats prennent leur douche, Alain et Laura font croire à un clash. La jeune femme reproche alors à son faux ex de prendre son temps pour se laver, et lui lui reproche de toujours lui crier dessus.

Clash explosif entre Kamila et Laura

En plein dans la chasse aux secrets, Kamila se penche sur celui de Laura. Celle qui est mariée à Noré depuis trois ans pense que Laura et Alain forment un couple de strip-teaseurs. En évoquant cette éventualité auprès de la jeune femme, Kamila déclenche un énorme clash. Et pour cause, fatiguée d'être attaquée sur son physique, Laura craque et monte d'un ton ! Mais Kamila ne se laisse pas faire et les deux bombes de la Maison des Secrets se lancent dans un clash sans fin.

Jordan en larmes...

Après avoir remporté un jeu de La Voix, Jordan obtient un privilège de taille : une lettre de son frère Andy. Ce dernier lui assure qu'il est fier de lui, et que tous ses proches le soutiennent à l'extérieur. Des mots qui n'ont pas manqué d'émouvoir Jordan qui fond en larmes. Submergé par l'émotion, le candidat peut compter sur le soutien de ses camarades, et notamment celui de Barbara...

... avant de se prendre un râteau

Alors que Barbara et Jordan semblaient se rapprocher sur les dernières images, la jeune femme a tenu à mettre les choses au clair. Se disant gênée de voir que son camarade et elle n'ont visiblement pas les mêmes attentes, elle a pris l'initiative de mettre les choses à plat. Alors que Jordan attendait plus que de l'amitié, Barbara lui explique qu'elle ne souhaite pas aller au-delà.

Noré défend Kamila face à Laura

Après le clash de la veille, Kamila et Laura repartent de plus belle de bon matin. Kamila bouscule sa rivale dans la salle de bain. De quoi agacer Laura, qui n'hésite pas à s'énerver. De son côté, Noré est sorti de ses gonds. Il n'a pas supporté que son épouse se fasse insulter par Laura. Ainsi, il a pris sa défense et taclé la jeune brunette. Mais en agissant ainsi, Noré met en danger son secret...

Le secret des couples en danger

Si Kamila s'intéresse au secret de Laura, elle ne s'attendait certainement pas à ce que sa rivale fasse de même. Et celle qui a pour secret "Ma meilleure amie s'est sacrifiée pour que j'intègre la Maison des Secrets" est sur la bonne piste. En effet, Laura confie à Bryan penser que Kamila et Noré sont en couple, et que Benoît se rapproche faussement de la belle pour brouiller les pistes. Visiblement sûre d'elle, la brunette assure à son camarade qu'elle ne va pas tarder à buzzer les amoureux. Pour rappel, Kamila et Noré ont pour secret : "Nous sommes mariés". Benoît et Charlène partagent quant à eux le secret suivant : "Nous sommes en couple". Lors du lancement de Secret Story 11, La Voix a proposé aux deux duos de faire croire à une idylle naissante entre Kamila et Benoît. Mission acceptée. Mais Laura se demandant pourquoi le faux couple ne s'est pas encore embrassé en trois semaines de rapprochements...

