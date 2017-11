Secret Story 11 : Jordan éliminé, Laura fait son grand retour, Alain sauvé !

Jeudi 9 novembre 2017, Secret Story 11 nous donnait rendez-vous sur NT1 pour un nouveau prime time riche en rebondissements. Quelles ont été les nouvelles missions concoctées par La Voix ? Comment les candidats ont réagi en découvrant le jeu de Laura et Marie ? Qui a été éliminé ? Réponse tout de suite...

Nominations en direct

Ce soir, La Voix a décidé que les nominations se feraient en direct ! Le suspense est donc à son comble pour savoir qui de Kamila, Noré, Alain, Charlène, Shirley ou Benoît rejoindra Jordan - nominé à vie - dans le sas.

Kamila décide de nominer Alain, Charlène nomine Alain également, Noré nomine Alain, Benoît nomine Alain, Alain nomine Noré, Barbara nomine Benoît, Shirley nomine Noré, Jordan nomine Alain. Alain est nominé !

Kamila nomine Shirley, Charlène nomine Shirley, Noré nomine Shirley, Benoît nomine Shirley, Alain nomine Charlène, Barbara nomine Shirley, Shirley nomine Barbara, Jordan nomine Shirley. Shirley est nominée !

Alain, Jordan et Shirley sont donc les 3 nominés au début du prime time. Mais attention, Laura pourra peut-être bouleverser ces nominations...

Mission rupture pour Benoît et Charlène

La Voix propose une mission à Benoît et Charlène. Pour 10 000 euros, ils doivent faire croire à tous qu'ils sont définitivement séparés. Benoît accepte aussitôt !

Laura et Marie, la fin de la supercherie

Cette semaine, La Voix a été très joueuse. Elle a fait entrer Marie - la meilleure amie de Laura dans la vie - sur le campus des secrets afin de s'amuser un peu. Pour pimenter le tout, elle a proposé aux deux copines de simuler une énorme dispute lui permettant de faire croire à tous que la brune méritait d'être exclue du jeu ! Bien entendu, cette mission a été menée à bien et tous croient que Laura a été écartée suite à son mauvais comportement. Un (faux) dénouement qui n'a pas déplu à Jordan mais qui a beaucoup peiné Barbara et bien entendu Alain, le petit ami de Laura.

Jeudi soir, La Voix a donc permis à Laura de dévoiler le pot-aux-roses à ses ex-colocataires. Bien entendu, la jeune femme qui a passé quelques jours en tour de contrôle où elle a pu espionner ses petits camarades a bien l'intention de se venger de certains... Notamment Jordan qui a eu des mots très durs à son égard. Ça tombe bien, La Voix lui a donné un pouvoir allant de paire avec son retour (Laura l'a mérité puisqu'elle a réussi une mission infiltration au cours de la semaine)... Elle peut, après avoir vu des images de candidats la critiquant, échanger un nominé contre la personne de son choix... Que va-t-elle faire ?

Après le départ de Marie, Laura fait son retour. Elle court dans les bras d'Alain dans le jardin, l'embrasse tendrement, mais une fois dans le salon les choses se gâtent... Elle annonce que Noré est nominé à la place d'Alain.

Les nominés sont donc désormais Jordan, Shirley et Noré.

Des candidats s'échappent !

Pour la première fois dans l'histoire de Secret Story, des candidats de l'émission vont pouvoir quitter la Maison des Secrets.

La Voix leur propose d'aller sur le plateau du prime time pour une chasse au trésor parmi les spectateurs... Barbara et Noré sont surexcités. Une fois sur le plateau, où le public est freezé, les candidats soulèvent tous les chapeaux pour découvrir des pouvoirs cachés ! Barbara trouve deux cartes... une banqueroute et une place en demi-finale. Noré retourne bredouille dans la Maison des Secrets.

Barbara donne sa banqueroute à Alain car il a déjà une petite cagnotte et offre la place en demi-finale à Laura.

La salle des archives

La Voix annonce l'ouverture d'une nouvelle pièce, la salle des archives. Alain est le premier à s'y rendre. Il fait face au dilemme suivant : Soit il dévoile un indice sur Laura et il remporte 10 000 euros (de la cagnotte de Kamila) soit il refuse et un indice sur son secret est dévoilé. Il décide de dévoiler un indice sur le secret de Laura et prélève 10 000 euros à Kamila ! Laura ne le prend pas mal, elle sait qu'il est en banqueroute...

Qui a été éliminé ?

Il est temps pour Noré, Shirley et Jordan de rejoindre le sas. Les votes ont été serrés tout au long de la soirée mais c'est finalement Jordan qui a été éliminé.

C'est tout... pour le moment !