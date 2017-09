Secret Story 11 : Julie et Barbara très hot pour le Sexy Ménage

Les téléspectateurs l'attendent chaque année et il est de retour dans Secret Story 11. Il s'agit bien sûr du Sexy Ménage ! Les candidats de cette nouvelle édition ont tout donné pour rendre hommage à cet exercice mythique.

Le principe du Sexy Ménage est simple, les Secrétistes doivent nettoyer la Maison des Secrets de façon très sensuelle, le tout en musique.

Les filles se sont dépassées cette année, Julie et Barbara en tête. Alors que la première, moulée dans un maillot de bain une-pièce très échancré rose, a multiplié les poses lascives, la deuxième, dans un maillot noir tout aussi décolleté, a bougé son corps comme jamais. Et ça, pour le plus grand plaisir des téléspectateurs. Mention spéciale pour Laura qui a carrément nettoyé la table de la cuisine en montant dessus.

Les garçons aussi ont rendu hommage au Sexy Ménage. Makao et Noré ont particulièrement bougé leur corps, à l'instar de Charles qui nettoie les salles de bain comme personne.

Une séquence drôle et hot à voir et revoir !