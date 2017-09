Secret Story 11 : Julie larguée en direct puis éliminée, Tanya fond en larmes

Jeudi 21 septembre, Secret Story 11 nous donnait rendez-vous sur NT1 avec le 3e prime time de l'aventure consacré aux "sacrifices". Quelles sont les nouvelles missions concoctées par La Voix ? Quels ont été les rebondissements de la soirée ? Quelle candidate a été éliminée ? Réponse tout de suite...

Laura prête à se venger !

La semaine dernière, La Voix a dévoilé à Laura des images de Barbara en train de dire du mal d'elle dans son dos. Depuis, les deux jeunes femmes sont devenues de véritables rivales qui ne se parlent que lorsqu'elles sont obligées de le faire. Il faut dire que l'énorme clash qui les a opposées cette semaine dans la cuisine de la Maison des Secrets a laissé des traces...

Dans ce contexte, La Voix propose ce soir un sacrifice à Laura afin de pouvoir se venger. Celle-ci doit choisir entre révéler un indice très parlant sur son secret ou laisser sa rivale voir son meilleur ami. Laura refuse sans surprise de dévoiler un indice, Barbara est un peu dégoûtée... mais annonce qu'elle comprend cette décision.

Alain et Tanya révèlent leur mission

Après trois semaines de jeu, l'heure est venue pour la panthère - nominée ce soir et menacée de sortir face à Julie - et pour celui qui a déjà participé à une télé-réalité en Espagne de révéler à tous les Habitants qu'ils n'ont jamais été un couple ! Même leurs récentes prises de bec n'étaient que comédie afin de brouiller les pistes.

En découvrant le pot-aux-roses, les Habitants félicitent le duo. La Voix offre 10 000 euros à Alain et Tanya.

Tanya fait face à un sacrifice à son tour. Elle doit être au service de Barbara pendant 48h, sinon elle perd un indice sur son secret... La panthère refuse de servir sa jeune rivale, du coup elle accepte de voir un indice sur son secret révélé plus tard. Barbara ne peut que constater son impopularité dans la maison, encore et toujours.

La Voix propose une mission à Alain quelques minutes plus tard, il doit faire croire que Laura est son ex-fiancée... avec l'aide d'une tierce personne dont il connaîtra l'identité plus tard.

Les couples protègent leur secret

Après une semaine difficile durant laquelle les liens très forts qui unissent Kamila et Noré se sont quelque peu distendus sous les yeux impuissants de Charlène et Benoît, La Voix propose justement à Benoît un sacrifice pour l'aider à dissimuler leur secret de plus en plus en danger.

Pour protéger un indice très parlant (1 + 1 dans une maison) sur son secret commun avec Charlène, Kamila et Noré, Benoît - qui doit faire croire qu'il est amoureux de Kamila - doit nominer Charlène d'office... qui est en fait sa vraie copine dans la vie. Un dilemme très cruel !

Benoît n'accepte pas. L'indice sera dévoilé. C'est une belle preuve d'amour sur Charlène.

Le secret de Julie découvert ?

La jeune femme, qui a vu son petit ami Charles être éliminé la semaine dernière, est en danger ce soir. Avant de savoir si elle sortira face à Tanya, l'heure est venue de savoir si son secret "J'ai été élevée au milieu des animaux sauvages" a bien été découvert par Bryan.

Celui-ci l'a buzzée sur "Je suis née dans la jungle", ce n'est donc pas le bon secret puisque Julie est née dans un hôpital en Guyane. Elle a grandi dans la jungle avec des animaux sauvages autour d'elle, mais elle n'y est pas née.

Lorsqu'elle fait son annonce à Bryan, celui-ci est un peu déçu. Il offre donc 5000 euros de sa cagnotte à Julie.

Charles rompt avec Julie !

Barbara arrive dans le jardin des sacrifices. La Voix lui propose de détruire un indice capital sur son secret si elle sacrifie un message vidéo de Charles à Julie, sa meilleure amie dans le jeu. Cette vidéo est en fait un message de rupture, mais pour l'instant, personne ne le sait à part les téléspectateurs.

Après la pub, Barbara accepte de dévoiler un indice capital... Julie va découvrir la vidéo de Charles sans savoir ce qui l'attend. C'est en fait les Habitants qui la découvrent et ils doivent choisir s'ils souhaitent ou non lui dire - elle était au Confessionnal pendant la diffusion - qu'elle vient d'être larguée.

"Je serai là à ta sortie, pas comme tu le souhaites, j'ai pris du recul et je me rends compte que j'ai des liens d'amitié avec toi mais pas au-delà", a notamment lâché Charles.

Barbara annonce à La Voix qu'elle va annoncer la triste nouvelle à son amie car elle ne peut pas lui mentir. A l'annonce, Julie accuse le coup et ne dit plus rien. L'ambiance devient pesante dans la Maison des Secrets.

Laura face à Makao

Les deux Habitants étaient en compétition toute la semaine pour trouver le secret de l'autre. Qui va remporter le duel ? Pour les aider dans la dernière ligne droite, La Voix propose des sacrifices à Laura et Makao pour remporter un indice de dernière minute.

Laura doit sacrifier la cagnotte de Noré pour récupérer un indice sur Makao et Makao doit sacrifier la cagnotte de Julie pour récupérer un indice sur Laura. Les deux refusent !

Laura pense que Makao est champion de moto et Makao pense que Laura est en couple dans la maison. Ils ont TOUT faux. Deux indices capitaux sur leurs secrets seront dévoilés ultérieurement.

Elimination

Il est temps pour Julie et Tanya de rejoindre le sas. Les votes ont été serrés tout au long de la soirée et c'est finalement Julie qui est éliminée.