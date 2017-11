Secret Story 11 : Kamila éliminée face à Charlène, Twitter jubile !

L'étau se ressert dans Secret Story 11 (NT1). À l'issue de la quotidienne diffusée mercredi 29 novembre 2017, une nouvelle candidate a quitté l'aventure. Et il ne s'agit pas de celle à laquelle les téléspectateurs s'attendaient.

Pour rappel, à la suite de sa victoire dans la course pour obtenir une place en finale face à Alain, Noré a accepté de nominer d'office sa femme Kamila face à Charlène. Le Marseillais pensait sans doute que sa moitié ferait sortir la petite amie de Benoît de la Maison des Secrets. Mais il n'en est rien !

Au début du Débrief, Christophe Beaugrand a annoncé que c'est Kamila qui quittait l'aventure. Un choc pour Charlène, mais également pour de nombreux téléspectateurs. "Franchement, ça me dégoûte mais à un point. Charlène, elle a jamais buzzé et elle réussissait jamais ses missions sans l'aide de Kamila et Noré et vous la faites rentrer", "Inimaginable ! Kamila est éliminée du jeu ! Charlène a battu Kamila ! C'est énorme wow ! #SS11", a-t-on notamment pu lire.

Mais ce départ n'a pas fait que des malheureux. Beaucoup ont jubilé en apprenant que Kamila partait : "Tellement elle a fait une aventure de merde Kamila elle est sortie un jeudi sans prime et par La plus grande humiliation de toute l'histoire de SS se faire éliminer par une plante verte y'a pas plus pire. Bye seumwoman", "Kamila éjectée à 19:50 sans prime ni lumière sur elle je suis morte de rire elle a exactement la reconnaissance qu'elle mérite cette peste", "#SS11 LE MEILLEUR SAS DE TOUS LES TEMPS KAMILA QUI SORT FACE A MYLENE, LE PUBLIC EST TROP FORT", "Je tiens à remercier le mari de Kamila pour nous avoir aidé à sortir sa propre femme #SS11", "LE BONHEUR c'est : voir Kamila quitter l'aventure face à Charlène, voir la tête de Noré quand Kamila se fait dégagé par son excès de confiance. #SS11", "Mdrrrr Kamila est partie sans avoir un prime qui va se souvenir de son départ ? #SS11", "Mon dieu !!!! Vous êtes merveilleux ! Kamila dehors par la petite porte ! Paf c'est fait ! #SS11".

C'est Kamila qui va être contente en découvrant ces messages...