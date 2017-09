Secret Story 11 : Kamila et Charlène recadrent Benoît, Barbara clashée par Laura

Dans Secret Story 11 sur NT1, les Habitants se remettent doucement de la deuxième élimination de l'aventure, celle de Charles. Une chose est sûre, après les nombreuses révélations faites par La Voix durant l'Hebdo de la veille, l'heure est aux explications... Benoît et Barbara sont par exemple dans le viseur de Charlène et Laura !

Résumé de la quotidienne du vendredi 15 septembre 2017.

Julie craque

Julie ne comprend pas comment Charles a pu être éliminé aussi tôt, elle craque en voyant son grand lit vide. De son côté, Alain exulte, il est heureux de voir que des gens ont voté pour lui. Tanya est également très satisfaite ! Alain profite d'un moment de calme pour annoncer à Tanya que leur mission évolue, ils ont trois jours pour simuler une rupture.

Tanya prête à insulter Alain pour la bonne cause !

La doyenne de l'aventure pense qu'utiliser Barbara comme motif de dispute est une bonne idée vu que la jeune femme ne cesse de draguer les garçons en couple !

Quand ils parlent de leur future rupture et des insultes qui vont peut-être fuser, Tanya lui demande juste de ne pas parler de son âge ou de la traiter de "vieille peau". "Je vais sûrement te faire un fuck à un moment ou à un autre !", prévient-elle également.

Barbara de plus en plus détestée

Une chose est sûre, du côté de Laura, celle-ci n'est pas prête à pardonner Barbara les propos qu'elle a tenus à son encontre dans son dos. Kamila ne supporte plus Barbara non plus et son comportement de victime permanent, elle le confie à Charlène, qui est d'accord. Toutes sont très remontées contre la blonde... "C'est le calme avant la tempête", lâche Laura, annonçant qu'elle s'expliquera avec Barbara plus tard. Barbara se sent visée et menace au Confessionnal : si Kamila la cherche par exemple, elle utilisera Benoît contre elle (manque de bol, Benoît n'est pas son vrai compagnon...) !

Charlène s'explique avec Benoît

Charlène demande des comptes à Benoît, elle trouve qu'il est allé trop loin avec Barbara en l'enlaçant et en la rejoignant dans son lit. Elle lui demande s'il n'a pas honte de faire ça devant leur famille. Benoît dit que tout ce qu'il fait n'est que tactique et qu'elle est bête de croire tout ce qu'on lui montre hors contexte. Il comprend toutefois sa peine même s'il n'a rien à se reprocher selon lui. Il est juste "bon comédien" ! Bref, il y a de l'eau dans le gaz entre eux !

Kamila explique à Noré que ses soeurs (vues pendant le prime) lui ont conseillé d'être plus proche de Benoît pour crédibiliser leur faux couple. Noré est d'accord même si c'est difficile. En revanche, Kamila demande des comptes à Benoît, il fait n'importe quoi avec Barbara. Elle ne veut pas être pénalisée à cause du comportement de son partenaire. Elle lui annonce qu'elle va faire semblant d'être bien plus jalouse à l'avenir... Benoît se sent très critiqué, il se remet en cause.

Charlène veut lui faire comprendre qu'il l'a délaissée en se rapprochant de Bryan et Jordan dans les jours à venir. "La vengeance est un plat qui se mange froid", lâche-t-elle.

Clash entre Laura et Barbara

En fin de quotidienne, des images du clash entre les deux ennemies sont diffusées. "T'es aigrie et t'es une chaudière !", crie la brune à la blonde, qui tente de garder son calme. Laura ne pardonne pas les critiques formulées dans son dos !

Retrouvez toutes les vidéos et news de Secret Story sur le site officiel de MYTF1 et sur WAT.

C'est tout... pour le moment !