Secret Story 11 : Kamila et Laura clashent Barbara, Tanya très coquine !

Dans Secret Story 11 sur NT1, les élèves du campus ont les nerfs à vif. Barbara et Laura ne s'entendent plus du tout, Tanya doit simuler une rupture avec Alain, Benoît prend ses distances avec Barbara pour sauver son couple et son secret... et les premières nominations filles se profilent. Tous aux abris !

Résumé de la quotidienne du lundi 18 septembre 2017.

Gros clash entre Barbara et Laura

Vendredi matin, Laura s'est levée bien décidée à clasher Barbara sur ses propos peu sympathiques du dernier prime. Le ton monte très vite devant toute la maison qui ne réagit pas. "Tu es une hypocrite et une chaudière, t'es aigrie !", crie Laura. "Tais-toi", répond Barbara à de multiples reprises. La dispute part ensuite sur le physique des filles et la chirurgie esthétique... "Elle a réveillé la guerrière qui est en moi", confie Barbara à son amie Julie quelques minutes après la dispute.

Tanya prépare sa rupture avec Alain

Tanya et Alain doivent réussir leur mission rupture. La doyenne profite d'une danse entre Julie et Alain pour critiquer le physique de sa "panthère". Elle dit même à Noré qu'elle pourrait être intéressée par lui, ce qui ne plaît pas vraiment à sa femme Kamila. Evidemment. "J'ai hâte de caresser ta queue", lâche aussi Tanya à Jordan qu'elle compare à un kangourou. Le jeune homme est choqué...

Dans la foulée, Tanya propose aux Habitants de l'aider à déménager le lit d'Alain de sa chambre. Le jeune homme joue les maris bafoués et ramène son lit en bas. Il se confie à Bryan et sous-entend qu'il a couché avec Tanya, qu'il s'est passé quelque chose la nuit passée... Après cette "confession", Alain, hilare, va tout raconter à sa complice qui est hilare à son tour.

La chasse aux secrets est ouverte !

Dans la soirée, La Voix organise une activité lancé de fromages périmés, constitue des équipes, et annonce que des indices sont en jeu. C'est l'équipe de Laura qui gagne face à Makao... Malheureusement pour Laura, au moment de choisir l'indice, son équipe réclame un indice sur Julie et pas sur Makao... Rappelons que la belle a pour Mission de buzzer Makao avant la fin de la semaine. Mais ça, elle ne peut pas le dire.

L'indice est la chanson Roar de Katy Perry et Kamila se dit que Julie doit être née dans la jungle... Elle est extrêmement proche de l'intitulé exact qui est "J'ai grandi au milieu des animaux sauvages". Plus tard, Laura récupère son indice sur Makao.

Kamila clashe Barbara

Jordan a buzzé Benoît et Kamila en tant que couple, l'heure est à la confrontation. Le faux-couple n'a même pas besoin de se défendre tant Jordan est convaincu d'avoir trouvé... Le jeune homme confirme son buzz à l'issue de leur petit entretien dans le Confessionnal.

Au moment de la révélation, Kamila annonce à Jordan qu'il n'a pas trouvé son secret. Elle en profite toutefois pour dire qu'elle se sent proche de Benoît et lance un message aux filles, donc à Barbara, qu'il ne faut pas trop tourner autour de son homme.

Quelques minutes plus tard, Barbara fait une scène à Benoît dans la chambre du haut, elle ne comprend pas pourquoi il n'est pas venu lui parler après la pique de celle qui se fait passer pour sa copine. Il ne peut malheureusement pas se défendre à cause de son secret. Kamila, mise au courant par Benoît de cette dispute, décide de partir au clash avec Barbara pour rendre son secret encore plus crédible. Pauvre Barbara...

C'est tout... pour le moment !