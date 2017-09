Secret Story 11 : Kamila et Noré au bord de la rupture... "Je me casse !"

Julie et Tanya sont les deux nominées de la semaine dans Secret Story 11. Comment les deux femmes ont-elles réagi à cette annonce ? Que s'est-il passé dans la Maison ? Résumé de l'épisode du 20 septembre.

Julie explose contre Bryan

Tanya se dit "sereine" pour ces nominations et "prête à aller au combat". La sexagénaire a la rage au ventre, contrairement à Julie, qui n'est pas surprise, mais dépitée. Il faut dire qu'elle a toutes les raisons d'être contrariée puisque son secret ("J'ai été élevée au milieu des animaux sauvages") a été buzzé par Bryan avec un intitulé très proche : "Elle a été élevée dans la jungle". Face au supposé multimillionnaire qui ne cache pas son assurance, elle explose, lui demande de la "fermer" et le menace de le "claquer". Ambiance... Après la Confrontation, le candidat choisit de valider son buzz et engage 5 000 euros de sa cagnotte personnelle.

Alain et Tanya presque réconciliés

Entre Alain et Tanya, rien ne va plus. La doyenne de l'aventure, qui a dû faire croire à une idylle avec le beau gosse, puis à leur rupture, a été très vexée par une remarque d'Alain lors de la soirée confidences (il disait vouloir choisir Barbara pour passer la nuit). Se serait-elle trop prise au jeu ? Le duo tente de s'expliquer, mais ne se comprend pas. La frontière entre mission et réalité est trouble, surtout du côté de Tanya.

Le soir venu, Alain tente d'apaiser les choses en déclarant à sa rivale qu'il la respecte, l'apprécie et a même de l'affection pour elle. Et cela semble fonctionner.

Makao en danger

Après un jeu proposé par La Voix, l'équipe de Laura, composée de Jordan, Kamila, Benoît et Tanya, a demandé un indice sur le secret de Makao, qui est "J'ai été garde du corps pour le président de la République". Une annonce qui déprime le géant. Ils entendent alors une foule célébrer une personne. Et Noré trouve le secret du candidat ! Malheureusement, ses compagnons de jeu pensent qu'il a tort et que le Secrétiste est plutôt le garde du corps d'une popstar.

Noré prêt à rompre avec Kamila !

Noré ne digère pas s'être "pris un râteau" par sa belle. Elle a effet refusé de l'embrasser car elle a vu que Makao n'était pas loin – le duo partage le secret "Nous sommes mariés". Pour le Marseillais, c'est l'incompréhension, surtout quand elle lui dit de "se casser". Le candidat monte tout de suite dans les tours devant Charlène et la menace tout de suite de rupture.

Pour ne rien arranger, Benoît annonce à Noré qu'il compte se rapprocher de sa femme lors de la soirée (Benoît et Kamila doivent faire croire qu'ils se plaisent). Une fête sous le thème du blanc lors de laquelle un jeu est organisé : des duos dansent un slow en maintenant tous les deux une pomme (et la même) dans leur bouche. C'est le cas de Kamila et Benoît et de Noré et Laura.

Commence alors la deuxième dispute : la candidate n'a pas supporté de voir son homme en faire un peu trop avec la bimbo. Résultat, quand Noré vient pour lui parler, elle lui demande de partir. Là, tout dérape. "Tu me fais chier, tu m'emmerdes. Tu a fermé les yeux avec elle comme si tu sentais son odeur. J'ai tout vu, je bouillonnais", lâche la Secrétiste. L'époux réplique : "Tu restes dans l'aventure, moi je me casse ! Je vais rentrer sur Marseille !"

La colère de Noré n'est pas comprise par ses colocataires, qui ne connaissent pas son secret. Ils trouvent cela suspect, surtout Laura. Pour elle, c'est sûr, Noré est depuis le début en couple. Elle pense même qu'il y a d'autres amoureux dans le Campus des Secrets !