Secret Story 11 : Kamila et Noré renouvellent leurs voeux de mariage !

Le 7 décembre 2017, Noré était contre toute attente désigné grand vainqueur de Secret Story 11 sur NT1 face aux finalistes Barbara, Charlène et Laura. Heureux de sa victoire, le Marseillais n'a pas attendu bien longtemps pour faire plaisir à son épouse, la belle Kamila.

En effet, comme les abonnés Snapchat du couple ont pu s'en rendre compte, Noré et Kamila ont souhaité renouveler leurs voeux de mariage quelques jours après leurs retrouvailles. A cette occasion, les tourtereaux ont échangé de nouvelles bagues (de la marque Cartier !) au son de Love On Top de Beyoncé, après ce qui semblait être un dîner en tête à tête au restaurant. Le duo a semble-t-il passé un moment des plus romantiques... sur Snapchat.

"Je sens mon doigt nu et c'est pas top !! Donc on va renouveler nos voeux tous ensemble cette fois ! On fait toujours la paire tous les deux <3", avait commenté Kamila juste avant l'acte symbolique.

Sur Twitter, quand certains haters taclaient Kamila sous prétexte qu'elle profiterait déjà des 100 000 euros remportés par Noré, d'autres plus bienveillants félicitaient le couple. "Kamila et Noré sur snap c'est trop goal. Avec l'argent il achète une bague à sa femme, trop goal", "Kamila avait maigri après son mariage du coup sa bague ne lui allait plus. Donc il lui a racheté une bague !!! Stop les critiques !!", pouvait-on notamment lire.