Secret Story 11 : Kamila gifle Noré, Barbara, Charlène, Benoît et Noré nominés !

Dans Secret Story 11, la semaine des binômes se poursuit sous le regard curieux de Bryan qui se trouve dans La Tour de contrôle.

Rapprochement entre Barbara et Benoît

Noré a de plus en plus de mal à être lié à Charlène qui selon lui passe trop de temps à se pouponner. Bryan qui n'en perd pas une miette les choisit d'ailleurs pour qu'ils raccourcissent leur corde pendant une journée. "On va finir par se taper dessus", lâche la blonde. En découvrant la longueur de leur lien, ils ont un fou rire. Il faut dire que seuls quelques centimètres les séparent.

Toujours selon les souhaits de Bryan, c'est ensuite à Barbara et Benoît d'en faire de même ou presque. Le lien qui les lie est en effet encore plus court que celui de Charlène et Noré. Inutile de dire que cette nouveauté fait déjà enrager la petite amie secrète de Benoît...

Bryan déçu

Les Habitants apprennent que Bryan n'est jamais sorti de SS11 et que c'est lui qui a pris les grandes décisions qui ont rythmé leur vie depuis quelques jours dans le Campus des Secrets. La Voix leur propose de se venger. A chaque fois qu'ils entendront à la cucaracha, cela voudra dire que la multimillionnaire les observe. A eux de lui jouer des tours. Leur but est, entre autres, de refuser les missions qui sont orchestrées par lui. Et ça commence par ne pas accepter de lui rendre hommage ! Le candidat hallucine de voir ses ex-colocataires se moquer de lui. Pire, certains critiquent sa prétention, son manque de maturité... Nul besoin de préciser qu'il est dégoûté.

Noré infidèle ? Kamila le gifle !

La pire entourloupe a été de faire croire que Noré a trompé Kamila avec Laura. Les filles se donnent à fond et la belle brune gifle même son mari en lui hurlant dessus. Le jeu d'acteur est impressionnant et le piégé a bien sûr plongé.

Quid des nominations

Barbara et Benoît sont déjà nominés à cause de Jordan. Kamila propose que lors des votes, les candidats se débrouillent pour que tout le monde soit nominé. Seuls Jordan et Alain, immunisés, ne seraient donc pas en danger. Une décision qui agace Bryan qui trouve que les candidats de Secret Story sont beaucoup trop soudés.

Noré a craqué et a rompu ses liens avec Charlène ce qui signifie qu'il est nominé à vie ! Charlène et lui rejoignent donc Barbara et Benoît dans le sas. Ce qu'ils ignorent, c'est que l'Habitant qui partira jeudi ne quittera pas l'aventure et rejoindra Bryan dans la Tour de Contrôle.