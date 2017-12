Secret Story 11 – Kamila menacée de mort : "Ça me choque"

Comme chaque personnalité, Kamila a ses fans, mais aussi ses détracteurs. Si certains se contentent de la détester silencieusement, d'autres n'hésitent pas à la critiquer sur les réseaux sociaux, parfois très violemment. La candidate de Secret Story 11 (NT1) – éliminée mercredi dernier – a en effet révélé au cours d'une interview accordée à Sam Zirah qu'elle recevait des menaces de mort.

"Je vois un acharnement sur Noré et moi que je ne comprends pas. Je ne m'y attendais pas du tout (...). À mon grand étonnement, je reçois des menaces de mort. Ça vient de jeunes de 10-11 ans donc ce n'est pas inquiétant. Mais c'est grave que de si jeunes enfants puissent avoir de tels propos. Ça me choque énormément, j'estime ne rien avoir fait pour mériter ça", a confié la femme de Noré.

Pour rappel, Kamila a été accusée d'avoir changé de comportement après que Cassandre, Benjamin et Shirley lui ont appris qu'elle était appréciée à l'extérieur. Un avis partagé par ces deux derniers qui n'ont pas hésité à balancer sur elle en interview. "J'ai vu que certains individus m'ont fait passer pour une fille agressive, ce qui n'est pas le cas. Oui je ne mâche pas mes mots et j'ai mon caractère, mais ce n'est jamais gratuitement", s'est donc justifiée Kamila.