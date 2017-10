Secret Story 11 : L'identité des 3 nouveaux candidats dévoilée !

Les habitants de la Maison des Secrets de Secret Story 11 (NT1) auront une grosse surprise lors du prime diffusé jeudi 12 octobre 217.

Pour la première fois dans l'histoire du jeu, trois nouveaux candidats intégreront l'aventure en cours de route. Si pour l'heure, leur visage n'a pas été dévoilé, TF1 a révélé leur prénom en exclusivité : Cassandre, Shirley et Benjamin.

Depuis plusieurs semaines, ces nouveaux participants ont suivi toutes les quotidiennes de l'émission, ils ont donc une longueur d'avance sur leurs futurs camarades concernant les stratégies à adopter. Reste à savoir si La Voix leur a préparé une mission sur mesure. Ce qui est certain, c'est qu'ils n'entreront pas dans une pièce secrète mais bien dans la Maison des Secrets. Et bien entendu, interdiction pour eux de buzzer Kamila, Noré, Benoît et les autres puisqu'ils connaissent leurs secrets.

En revanche, les trois nouveaux pourront se buzzer entre eux et se faire buzzer par leurs colocataires. C'est tout, pour le moment !