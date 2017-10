Secret Story 11 : La ruse de la production pour "perdre" les candidats...

La production de Secret Story fait tout pour que les Secrétistes perdent un maximum la notion du temps qui passe durant leur séjour dans l'ex-maison de Jean-Luc Azoulay.

Invité de l'émission Village médias (Europe 1) menée par Philippe Vandel, ce jeudi matin, l'animateur Christophe Beaugrand (40 ans) a dévoilé une ruse amusante de la production pour empêcher les habitants de la Maison des Secrets de retrouver le moindre repère temporel.

C'est alors qu'il faisait la promotion de cette 11e saison actuellement en pleine diffusion que le compagnon de Ghislain a fait cette révélation inattendue : "Secret Story est la seule télé-réalité qui reste en direct aujourd'hui puisque les autres, celles de nos concurrents diffusées en 'afterschool', sont déjà tournées, post-produites depuis plusieurs mois. On est la seule télé-réalité, on va dire historique, d'enfermement, où l'on suit vraiment des gens qui vivent en temps réel. Là, je peux vous dire qu'en ce moment, ils sont en train de dormir parce qu'ils vivent souvent en décalé, nos camarades candidats." Et d'ajouter avec malice : "Ils n'ont même pas d'horloge, toutes les nuits, on vient leur dérégler l'heure du four parce que c'est le seul endroit où l'on peut avoir l'heure, où ils peuvent avoir une idée du temps qui passe. (...) C'est pour les perdre un maximum, donc toutes les nuits quelqu'un vient dérégler l'heure du four pour qu'ils n'aient pas de point de repère !"

Une séquence à retrouver dès à présent dans notre player...