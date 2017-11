Secret Story 11 : Laura dézingue Benoît et Charlène, Shirley change de camp

Dans Secret Story 11 sur NT1, Jordan a été éliminé face à Noré et Shirley jeudi soir (9 novembre 2017). Laura a fait son grand retour dans la Maison des Secrets après sa fausse éviction et en a profité pour sauver Alain du sas... Les amoureux peuvent enfin profiter l'un de l'autre ! Que s'est-il passé dans la maison ces dernières 24 heures ? La réponse tout de suite...

Résumé de la quotidienne du vendredi 10 novembre 2017

Laura de retour, Jordan éliminé

Alain est aux anges depuis le retour de Laura, même s'il reste choqué par la qualité du jeu de sa belle. "Tu m'as bluffé, je suis sur le cul", lâche-t-il. Kamila, de son côté, ne cache pas qu'elle n'est pas ravie de ce retour, son clan de la chambre du bas en est très affaibli... d'autant plus que Jordan a été éliminé. Noré est dévasté par le départ de son ami ; pour lui, il méritait d'aller en finale.

Barbara est aussi très affectée par le départ de Jordan et fond en larmes... Ce qui n'est pas le cas de Laura. "Je m'en fous comme de ma première chaussette", lâche-t-elle avec assurance au confessionnal. Barbara est surprise par le retour de Shirley, elle la trouve vraiment bête. Laura comprend car elle la trouve cash.

Laura s'attaque à Charlène et Benoît

"Vous avez aucune éthique", lâche Laura face à ses rivaux. Le duo a en effet choisi de nominer Shirley alors qu'il avait promis de ne pas le faire quelques minutes plus tôt... "Vous êtes des suiveurs", ajoute-t-elle avec panache. Elle ne supporte pas leurs excuses à "trois francs six sous"... Elle va ensuite voir Kamila et Noré dans la chambre du bas pour les prévenir qu'il ne faut jamais faire confiance à l'autre couple historique de la maison. Un avis qui ne les laisse pas indifférents.

Shirley rejoint la chambre du haut après avoir été trahie par la chambre du bas... Désormais, nous avons Kamila, Noré, Charlène et Benoît dans la chambre du bas, et Alain, Laura, Barbara et Shirley dans la chambre du haut.

La guerre des clans

La Voix propose des missions collectives puisqu'il y a des clans. Celles-ci auront une influence sur les prochaines nominations...

La première d'entre elles : les clans doivent dévoiler leur identité visuelle. La chambre du bas est la Team Eagles, la chambre du haut la Team Tigers. Chaque équipe propose un hymne, des valeurs communes... La Voix annonce que Les Eagles ont remporté la première bataille. Ils prélèvent 20 000 euros dans la cagnotte de leurs rivaux.

Noré et Alain sont face à face pour un duel en salle des archives. Ils doivent se mettre d'accord sur un tirage de carte, immunité ou nomination... Ils optent tous les deux pour l'immunité. Ils ne seront donc pas nominés cette semaine.

Charlène et Benoît en mission rupture

Les tourtereaux élaborent une stratégie. Benoît va mettre le bazar dans la chambre du haut pour créer une engueulade avec Laura afin que Charlène craque faussement et annonce qu'il s'agissait d'une mission qu'il serait en train de rater... Ce qui ne fonctionne pas du tout !

Shirley et Barbara ont tout de suite compris que la mission était ailleurs...

