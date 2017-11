Secret Story 11 – Laura et Alain, la rupture ? "Il est méchant, il dénigre !"

Laura est très déçue dans Secret Story 11 (NT1).

Alors qu'elle pensait filer le parfait amour avec le bel Alain depuis une dizaine de jours, elle n'a pas apprécié de voir le beau gosse danser de façon trop suggestive (selon elle) avec une autre candidate. Pire que ça, le fait qu'il se soit finalement défendu en la dénigrant et en la qualifiant de "dépressive" l'a fortement exaspérée.

Désireuse de parler de sa situation sentimentale, Laura s'est aussitôt rendue dans la Love Room de la Maison des Secrets en compagnie de son amie Barbara. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les oreilles d'Alain ont dû siffler durant cet entretien entre filles !

"Clairement, j'ai parlé avec Alain. Je lui ai dit ce que je pensais. Il était là, il faisait le beau pour rien. Il m'a dit : 'Ouais, il n'y avait rien de tout ça, je me suis pas frotté !' (...) Là, il m'a montré une facette que j'aime pas, c'est qu'il est méchant et il dénigre. Il m'a dit : 'T'es qu'une dépressive, en fait !' Moi ça me viendrait jamais à l'idée d'aller me mettre derrière un mec et de danser comme ça !", a-t-elle raconté. Et de poursuivre : "S'il est capable de faire ça ici, dehors il me fait quoi ? Je me rends compte qu'on ne fonctionne pas pareil !"

C'est tout... pour le moment !

Retrouvez toutes les vidéos de Secret Story sur le site officiel de MYTF1.

C'est tout... pour le moment !