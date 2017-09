Secret Story 11 : Le casting relancé, une star de la chanson éliminée !

Voilà qui a de quoi faire plaisir aux téléspectateurs ! La Voix fait en effet une révélation incroyable : pour la première fois en onze saisons de Secret Story, des nouveaux habitants vont intégrer le jeu au cours de l'aventure.

Les castings sont ouverts

Sur MyTF1, un casting a donc été relancé. Si un fan de l'émission a un secret très fort ou connaît un des membres du Campus des Secrets, il est invité à se présenter. Inutile de dire que c'est une opportunité incroyable car en intégrant le jeu de cette façon, les candidats retenus auront l'incroyable pouvoir de connaître les secrets et les stratégies mises en place.

Deux secrets changés

Lydia qui est entrée avec son secret personnel devient finalement "l'espionne des internautes". Elle aura accès à une micro caméra pour filmer le quotidien des étudiants du Campus. Une mission qui devrait la rendre très populaire auprès des téléspectateurs.

La Voix propose ensuite à Barbara d'oublier son secret personnel. Elle lui demande de laisser son destin dans les mains d'un autre habitant. Durant toute la durée de son aventure, chaque fois que celui-ci sera nominé, elle aussi. Même chose pour une immunité... Son secret est donc : "J'ai lié mon destin à un autre habitant". Elle a 48h pour choisir qui sera ce candidat.

Deux hommes éliminés !

Plus tôt dans la soirée, Tanya a reçu une mission de La Voix : faire croire qu'elle est tombée amoureuse d'un jeune homme du Campus. Elle a eu le choix entre trois hommes et, après avoir découvert leur portrait (qui ne montrait pas leur visage), elle a fait un choix.

Ces trois hommes étaient :

Alain (39 ans)

Ce candidat sans emploi est défini comme un homme solaire, positif, sociable et passionné.

La disparition brutale de sa mère a fait de lui un homme épicurien. Souhaitant profiter de la vie à fond, en 2007 il décide de partir en Espagne alors qu'il ne parle pas la langue et ne connaît personne là-bas. Spirituel, il croit au karma et fait du yoga tous les matins.

Ylies (25 ans)

Agent de sécurité à Marseille, Ylies était un adolescent turbulent. Pour lui le sport est devenu un véritable exutoire. Exemple de réussite pour les jeunes de son quartier, ce candidat est divorcé depuis peu et se concentre désormais sur sa carrière professionnelle.

Nony (33 ans)

Barman à Nice, ce candidat "gourmand sur tous les points" (c'est lui qui le dit) est un amateur de femmes qui n'hésite pas à mettre son grain de sel pour créer des problèmes. Joueur et séducteur, il est aussi très dépensier et mal organisé. Saura-t-il s'intégrer ?

Ils découvrent que seul celui choisit par Tanya pourra intégrer le jeu, les autres seront éliminés. Et c'est Alain qui entre dans la Maison des Secrets.

Ylies et Nony retrouvent Christophe Beaugrand sur le plateau et dévoilent leur secret.

Secret d'Ylies : "Je suis champion/championne d'Europe d'arts martiaux".

Secret de Nony : "J'ai été numéro 1 du Top 50 pendant plusieurs semaines". Il faisait partie du groupe Tribal King.

Un secret dévoilé

"Je suis une star de la télévision à l'étranger".

Des candidats en danger

Avant de rendre l'antenne, La Voix fait croire aux habitants qu'il y a des autres candidats dans une Maison Voisine. Afin d'éviter une nomination, ils doivent déchiffrer un mystère. S'ils y arrivent, ils seront immunisés. Si ce n'est pas le cas, ils seront nominés.

La Voix informe Jordan du fait que la Maison Voisine est vide et lui demande de protéger ce secret. Pour saboter l'enquête des habitants du Campus, il est convié, comme Julie et Charles, à se rendre de temps en temps dans la Tour de Contrôle. Lieu où tout est prévu pour faire croire que d'autres compétiteurs existent. Si le trio échoue, il sera nominé.