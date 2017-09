Secret Story 11 : Makao éliminé, Noré et Laura nominés d'office !

Ce jeudi 28 septembre 2017, Christophe Beaugrand présentait un nouveau prime de Secret Story 11 sur NT1. Lors de cette soirée placée sous le signe de la vérité, Alain et Makao étaient tous les deux nominés. Mais lequel a finalement dû quitter la Maison des Secrets ? Face à quels dilemmes les candidats ont dû faire face ? Résumé de ce quatrième prime.

Laura et Kamila nominées d'office

Les deux jeunes femmes sont les premières à être confrontées à un dilemme de La Voix. Après avoir visionné des images de téléspectateurs indiquant ne pas croire à une réconciliation des deux brunes dans la forêt des mystères, et plus précisément dans le puit des vérités, Kamila et Laura sont confrontées à une dure décision. Elles doivent décider qui de Benoît, faux petit ami de Kamila, ou Bryan, allié de Laura, finira dans le sas. Elles ne parviennent pas à se mettre d'accord et La Voix leur annonce que, par conséquent, elles sont toutes les deux nominées d'office. En plus des deux bombes du Campus, deux autres candidates, que les garçons auront désignées, iront dans le sas.

Barbara va se jouer de Jordan

C'est au tour de Barbara de découvrir ce que pense le public de son comportement. Les téléspectateurs pensent à la majorité qu'elle formerait un plus beau couple avec Jordan qu'avec Alain. La jeune femme obtient une nouvelle mission : elle a une semaine pour faire croire à Jordan qu'elle tombe sous son charme. Si le défi est réussi, elle offre une immunité à Jordan. Barbara accepte la mission.

Noré se sacrifie pour Kamila

Noré est à son tour appelé au puit des vérités. Il découvre que plus de 80% du public pense qu'il se laisse trop souvent porter par ses émotions, et met ainsi le secret des couples en danger. La Voix lui propose d'annuler la nomination de son épouse Kamila en prenant sa place. Sans aucune hésitation, le Marseillais choisit de sauver sa belle et d'être nominé face à Laura. De retour dans le salon, Noré explique avoir eu le choix entre divulguer trois gros indices sur son secret, ou alors switcher avec Laura ou Kamila au choix. Des explications qui ne semblent pas convaincre la rivale de son épouse...

Tanya, reine de la Maison

La doyenne de la Maison des Secrets est à son tour confrontée à l'avis des téléspectateurs, lesquels pensent qu'elle ne peut plus les surprendre. La Voix lui propose de prendre sa revanche. Elle décide de divulguer un indice capital sur son secret, et obtient une clochette lui permettant de demander à ses camarades n'importe quel service tout le week-end. Barbara, qui n'entretient pas de très bons rapports avec Tanya, appréhende déjà les demandes de la rousse... Et elle n'a pas eu tort. À peine de retour au salon que la doyenne a demandé à Barbara de lui apporter un verre d'eau. Alors que celle-ci s'est exécutée malgré elle, Tanya lui a finalement dit que la couleur du verre ne lui correspond pas ! Ça promet pour la suite...

Alain et Laura VS Kamila

Pour rappel, Alain et Laura avaient pour mission de faire croire, avec l'aide de Bryan, qu'ils sont des ex. Au fil des jours, plusieurs habitants sont tombés dans le panneau. Kamila est même allée jusqu'à buzzer le duo. Ce soir a eu lieu la révélation. Alain et Laura ont révélé qu'ils ne sont pas ex, sans toutefois en dire plus. Une stratégie intelligente de la part des deux candidats qui semblent décidés à jouer l'ambigüité ces prochains jours. De son côté, Kamila perd 5 000 euros, directement versés à Laura et Alain.

Bryan devient Mister flou

Le jeune candidat vit un moment exceptionnel dans l'histoire du jeu. En effet, La Voix lui fait croire que son visage est flouté depuis le début de l'émission. Bryan a le choix entre abandonner le jeu et révéler son visage aux yeux du public, ou alors de poursuivre l'aventure comme le candidat flou et atteindre la finale afin que son identité soit dévoilée. Le jeune homme de 20 ans a quelques jours pour réfléchir et livrer son choix. Les habitants sont unanimes : Bryan doit rester !

Makao face à un dilemme...

Makao doit faire les courses à la supérette. Les yeux bandés, le candidat est guidé par ses camarades et a 45 secondes pour remplir le panier de nourritures. Une fois le défi relevé, La Voix propose un dilemme à Makao. Il a la possibilité d'échanger le panier de courses contre un indice sur le secret de son choix, dans le cas ou il revient dans la Maison des Secrets. Il indique garder le panier de courses, et ne pas bénéficier d'indice. Un joli geste salué par les autres habitants.

... avant d'être éliminé

Après un long suspens, c'est Makao qui quitte l'aventure. Alain est donc sauvé pour la deuxième fois, et retrouve ses camarades de la Maison des Secrets.