Secret Story 11 : Makao fait le show, deux couples séparés !

Rien ne va plus pour les amoureux de l'aventure Secret Story 11.

Kamila (23 ans) et Nore (29 ans)

Cette Marseillaise, ancienne télé-conseillère désormais sans emploi, dispose d'une assurance naturelle. Elle sait ce qu'elle veut et fait tout pour l'obtenir. Mais derrière cette carapace se cache une petit bout de femme en manque de confiance...

Nore est pour sa part plombier à Marseille. Ce bel homme d'1m88 est un ancien compléxé et manque souvent de confiance en lui. Bon vivant, souriant et touchant, il saura vite devenir le bon ami des habitants de la Maison des Secrets.

Kamila et Nore sont amoureux depuis 8 ans et sont mariés depuis 3 ans. Leur secret est "Nous sommes mariés".

Arrivent ensuite deux autres candidats, également in love, Charlène et Benoît.

Charlène (23 ans)

Cette chargée de projet en événementiel est présentée comme candide et très extravertie. Toutefois, elle manque de confiance en elle et, bien qu'elle dispose d'une fraîcheur naturelle, peut facilement être déstabilisée face à de jolies filles.

Benoît (26 ans)

Ce conseiller commercial est un grand compétiteur, un stratège né, qui a l'habitude de la concurrence. Ancien professionnel de football, ce Secrétiste n'est pas un homme qui montre ses sentiments, et pourtant c'est un garçon sensible et attachant.

La Voix annonce aux quatre candidats que deux d'entre eux vont devoir faire croire aux autres habitants qu'ils tombent amoureux, avec l'aide de leur moitié. Personne ne sait trop quoi faire et semble un peu perdu. La Voix décide que Kamila et Benoît formeront le couple et donc Nore et Charlène joueront les entremetteurs.

Des nouveaux candidats présentés

Barbara (27 ans)

Cette jolie belge est chanteuse et comédienne. Autodidacte, la jeune femme a soif d'indépendance. Ainsi, elle a quitté le domicile familial à l'âge de 16 ans. Décrite comme une réelle séductrice, celle qui est célibataire depuis 3 mois n'hésitera pas à jouer de ses charmes.

Makao (26 ans)

Ce géant de 2m13 ne passe jamais inaperçu. Si son visage parle aux téléspectateurs c'est parce qu'il a été le garde du corps d'Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle. D'un tempérament calme, la seule fois que ce grand gaillard a pleuré dans sa vie, c'est lors du décès de sa mère. Très sportif, il a fait partie de la 1ère équipe nationale du Congo au rugby.

Dès son entrée dans le Campus des Secrets, Macao fait le show. A cause de sa taille d'abord, qui impressionne mais aussi par sa façon d'être. C'est simple, il appelle tous les hommes "beau gosse". Clairement, il dévoile un sens de l'humour qui fait rire l'assemblée.

Des nouveaux secrets dévoilés

"J'ai été numéro 1 au Top 50 pendant plusieurs semaines".

"Je suis multimillionnaire".

"J'ai protégé les plus grandes stars hollywoodiennes".

"Je pose pour les plus grands magazines de mode à travers le monde".