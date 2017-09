Secret Story 11, Makao méconnaissable : Une étonnante photo dévoilée

Makao a fait une entrée très remarquée dans Secret Story 11. Le colosse de 2m13 et ancien garde du corps du président de la République Emmanuel Macron s'est dévoilé être un tendre nounours au sens de l'humour irrésistible. Celui qui fait l'unanimité auprès des habitants et des téléspectateurs n'a pas toujours eu ce corps imposant. La preuve en images !

Le site de TF1 a dévoilé des photos des candidats lorsqu'ils étaient enfants et force est de constater que Makao était non seulement un adorable bout de chou mais un bout de chou tout frêle ! L'homme qui a assuré la protection du chef de l'État était en effet certes très grand mais aussi très mince. C'est simple, on ne le reconnaît pas sur ces anciennes photos.