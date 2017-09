Secret Story 11 : Makao remis à sa place par Noré, gros clash sur le campus !

L'ambiance n'est plus vraiment au beau fixe dans la Maison des Secrets de Secret Story 11 sur NT1.

Depuis que les nominations ont mis en danger Charles et Alain, Makao accuse un peu le coup. Proche de ses deux colocataires, l'ancien garde du corps du président de la République Emmanuel Macron boude et impose une mauvaise ambiance autour de lui... notamment lors des épreuves proposées par La Voix.

Une attitude qui ne plaît pas du tout à Noré et le Sudiste – dont le secret est d'être marié à la sublime Kamila – ne se gêne pas pour le faire savoir à son imposant camarade. Inévitablement, le ton est monté entre les deux hommes !

"Mon cousin, si tu as un truc à dire, dis-le maintenant. Pourquoi tu es tendu ? Pourquoi il y a quelque chose qui a changé ? Pourquoi tu es bizarre ? Dis-nous ce qu'il y a au lieu de faire le mystérieux ! Parce que monsieur a les nerfs, il faut marcher sur des oeufs, mais non ! (...) On est correct avec toi ! Moi je suis pas là pour lécher des culs, hein !", a lancé Noré avec aplomb. "Attends, j'ai le droit ou pas d'être tendu ? Tu m'obliges à rien !", a répondu Makao.

