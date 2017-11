Secret Story 11 : Marie de retour pour une supercherie, Benjamin éliminé

Ambiance Halloween dans la Maison des Secrets lors de l'Hebdo de Secret Story 11 de ce mercredi 1er novembre 2017, sur NT1. Les candidats - déguisés pour l'occasion - devaient donc faire face à leur plus grande peur ce soir. En effet, La Voix leur avait concocté des épreuves plus effrayantes les unes que les autres et de gros dilemmes. Un nouveau candidat a également fait son entrée et un autre a été éliminé. De qui s'agit-il ? Résumé de la soirée !

Barbara dans tous ses états

C'est Barbara qui a inauguré la forêt de l'horreur, pour son plus grand plaisir... ou pas ! En tout cas, nous avons beaucoup ri. La jeune femme devait mettre la main dans les trois bacs qui se trouvaient devant elle pour trouver les billes, représentant des indices sur son secret. Le premier contenait des vers, mais, malgré ses NOMBREUX cris, l'ex de Benjamin y a plongé sa main. Sans succès. Le deuxième contenait des têtes de poissons découpées et le troisième des flageolets et du liquide vaisselle. Effrayée, Barbara n'a rien récupéré. Trois indices sur son secret seront donc révélés.

Meilleures ennemies

La Voix a proposé à Laura d'être à la tête d'une grosse supercherie. Mais elle ignorait qu'elle devait composer avec une invitée inattendue ! Sa meilleure amie Marie, qui s'est sacrifiée pour qu'elle entre dans la Maison des Secrets. Cela faisait plusieurs semaines que Laura l'attendait et elle est ENFIN arrivée, même si ce n'est que pour une semaine.

L'objectif de Laura ? Devenir la cible de Marie aux yeux des autres habitants. Tous les candidats doivent penser que sa "rivale", qui doit faire croire qu'elle a la possibilité d'affronter un habitant dans le sas la semaine prochaine, veut l'éliminer et prendre sa place.

Dès son entrée, Marie a fait savoir qu'elle se verrait affronter Noré, Jordan, Benoît, Alain, Laura et Charlène. Un début de mission qui commence bien !

La vérité éclate !

Le secret de Charlène et Benoît était en danger. Tout au long de la semaine, le couple a reçu une mission qui consistait à s'embrasser, en moins de 15 minutes, sur une croix dans le jardin à chaque retentissement d'une musique spécifique pour éviter qu'un indice sur leur secret commun ne soit dévoilé. Mais le couple a commis quelques maladresses, ce qui a agacé Kamila et Noré.

Voyant ces petites tensions, La Voix a donc invité ces derniers à découvrir le vrai visage de Charlène et Benoît. Mais s'ils acceptaient, Charlène et Benoît entendaient aussi ce que les Marseillais pensaient d'eux et ce n'était pas joli joli. On entendait par exemple Noré dire que Charlène s'est sentie pousser des ailes, ou Kamila expliquer que dès que le secret de leurs anciens alliés péterait, elle ne voulait plus avoir affaire à eux.

Très joueurs, Kamila et Noré ont accepté et ont donc appris que les tourtereaux les trahiront plus tard dans le jeu. Ils ont aussi découvert que Benjamin veut éliminer l'un d'eux pour que les autres habitants aient plus de chance d'aller loin dans le jeu.

Nouvelle mission pour Benoît et Charlène

Chaque jour, les amoureux recevront des missions à effectuer dans un temps limité. En cas de réussite, c'est un secret sur un autre habitant qui sera dévoilé à l'ensemble des candidats. Dans le cas contraire, ce sera un indice sur leur secret qui sera révélé.

Jordan toujours nominé à vie à cause de deux candidats

A cause de Benoît, Charlène, Noré et Kamila, Jordan s'est retrouvé nominé à vie. La Voix a ainsi proposé aux deux couples de se rattraper en annulant cette nomination. Leur prix ? Aller tous les 4 dans le sas la semaine prochaine, à ses côtés.

Si Kamila et Noré étaient d'accord pour se mettre en danger, ce n'était pas le cas de Charlène et Benoît. Jordan se retrouvera donc dans le sas jusqu'à la fin de l'aventure.

La mission de Shirley et Barbara dévoilée

Barbara et Shirley se sont vues attribuer une mission cette semaine : se faire passer pour des ex. La grande amie de Laura a pris Jordan pour cible et a tout fait pour qu'il la buzze. Elle est allée jusqu'à lui confier clairement qu'elle était sortie avec Shirley et lui a demandé de la buzzer. Chose que le beau blond a faite. Il s'est finalement rétracté, jugeant que c'était de la triche et a dénoncé Barbara. Elle était donc faussement nominée par La Voix et a râté sa mission.

C'était l'heure de la révélation et encore une fois, Jordan a mal pris le fait d'avoir été berné. Toutefois, il a vite retrouvé le sourire car La Voix l'a récompensé - pour avoir dénoncé ce qu'il pensait être une tricherie - en lui permettant de remporter 5 000 euros. Pour s'enrichir, il devait les prélever sur la cagnotte de Barbara ou Shirley. Et c'est cette dernière qu'il a choisi.

Alain dévoile son secret

Le beau brun s'est rendu dans le confessionnal afin de révéler son secret : "Je suis une star de la télé à l'étranger". Il a participé à l'équivalant de Secret Story en Espagne il y a quelques mois. "C'était une magnifique aventure, l'une de mes plus belles expériences", a-t-il confié, avant que l'on découvre des images de son aventure. L'occasion d'apprendre qu'il a eu une amourette durant l'émission. "Ce n'était pas vraiment une histoire d'amour. Ça a duré trois jours. Je n'avais aucune attirance pour cette personne", s'est-il justifié.

Shirley et Benjamin se vengent

Benjamin et Shirley se sont vus proposer un dilemme. S'ils acceptaient de sacrifier un indice sur l'un de leur secret, ils avaient la possibilité de vider la cagnotte de l'habitant de leur choix. Chose qu'ils ont accepté. Et leur victime était... Jordan. Sale soirée pour le beau blond qui perdait 21 500 euros.

Pourtant, c'est Laura qui s'est énervée. La raison ? Benjamin a voulu vider sa cagnotte."Tu es quelqu'un qui veut mettre des stratégies bidons en place (...). Je trouve que ton jeu est naze. A part mettre des stratégies nulles en place, tu as fait quoi ?", s'est agacée la belle brune.

Le candidat éliminé est...

Nominations particulières cette semaine. Les habitants de la Maison des Secrets devaient s'affronter au cours d'épreuves collectives. Leur objectif ? Ne pas terminer dernier afin de cumuler un maximum de billes, sachant qu'une bille équivalait à un vote contre l'habitant de son choix. Plus les étudiants obtenaient de billes plus ils mettaient le candidat de leur choix en danger donc. Benjamin, Shirley et Benoît ont été victimes de ces nominations particulières et ont donc rejoint Jordan, nominé à vie, dans le sas.

A l'issue de la soirée, c'est Benjamin qui a quitté la Maison des Secrets.